Facebook smazal 1,5 milionu videí střelby ze Zélandu během prvních 24 hodin

Při pátečním atentátu na mešity v novozélandském Christchurchi zemřelo padesát lidí. Ozbrojený útočník vysílal na Facebooku živě téměř sedmnáct minut, jak postupuje napříč budovou a zabíjí každého, kdo se mu postaví do cesty. Ačkoli populární sociální sítě originální záběry už za hodinu zakázaly a smazaly, jejich uživatelé od té chvíle opakovaně nahrávají jejich kopie. Technologické firmy mají vážný problém, aby video udržely mimo své servery.

Novozélandská premiérka Jacinda Ardernová v neděli prohlásila,že bude usilovat o jednání se společností Facebook, aby úplně zastavila šíření videa z teroristického útoku.

Sociální síť nabídla svým uživatelům možnost živého přenosu pod názvem Facebook Live v roce 2016. Od té doby se už několikrát stala prostředkem k vysílání násilí, sebevražd nebo vražedných atentátů.



„Je to problém, který jde daleko za hranice Nového Zélandu. To však neznamená, že nemůžeme hrát aktivní roli při jeho řešení. Budu o tom jednat přímo s Facebookem,“ uvedla Ardernová. Stejné poselství zaznělo také od řady politiků ve Velké Británii, podle kterých by měly sociální sítě zintenzivnit úsilí při řešení nenávisti na svých platformách.



„Velké mediální společnosti musejí udělat víc. Svět je stále více digitální. Musíme najít způsob, aby bylo digitální prostředí co nejúčinněji regulováno. Mělo by se chovat podle stejných standardů a norem, jaké očekáváme v reálném světě kolem nás. To se momentálně neděje,“ uvedl pro BBC britský ministr financí Philip Hammond.

Společnosti provozující sociální sítě vydělávají na snadném nahrávání a distribuování jakéhokoliv obsahu stamiliony ročně. Podle listu The Guardian však mají nyní problémy se svými vlastními systémy. Facebook jen první den po útoku zablokoval prostřednictvím svého automatického systému 1,2 milionů pokusů o nahrání videa z novozélandského útoku. Dalších 300 000 videí odstranili následně jeho správci.

Uživatelé se naučili systém blokování obcházet

Sociální síť uvedla, že smaže jakékoliv video, na kterém budou záběry střelce. A to navzdory faktu, že tyto záznamy by za normálních okolností neporušovaly její pravidla. „Z úcty k lidem zasaženým touto tragédií a kvůli obavám místních úřadů, odstraňujeme také všechny upravené verze videa, které neukazují nevhodný grafický obsah,“ popsala šéfka novozélandské pobočky Facebooku Mia Garlicková.



Vlna kritiky se v pátek spustila na adresu několika britských médií, která zveřejnila upravenou verzi střelcovy nahrávky. Mezi nimi například weby listů Daily Mail, The Sun nebo Mirror.

První jmenovaný navíc nahrál celý 74stránkový manifest střelce, který později odstranil. Na atentát na Novém Zélandu zareagoval také server YouTube, který se rozhodl ze svých stránek odstranit všechna videa se záběry útoku.

Ačkoli je blokování nahrávání identických videí pro sociální sítě poměrně jednoduché, uživatelé se to naučili obcházet úpravou záběrů nebo tím, že jednoduše natočí původní video pomocí obrazovky počítače. Přestože mainstreamové sociální sítě už na kritiku zareagovaly, kopie videa se nyní bude pravděpodobně šířit prostřednictvím aplikací WhatsApp nebo Telegram.