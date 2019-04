Tajně natáčel kolegy na toaletě, viní novozélandského diplomata v USA

Malou kameru někdo zabudoval do topení v koupelně ambasády, kam chodil mužský i ženský personál zastupitelského úřadu. Našli ji 27. července 2017 poté, co vypadla ze svého úkrytu. V té době působil na velvyslanectví v jedné z nejvyšších pozic nyní 59letý Keating. A také dalších přibližně šedesát zaměstnanců, napsal list The Japan Times.



Keating patřil k nejvýznamnějším členům armády, byl i asistentem náčelníka námořnictva. Obvinění odmítl již loni v březnu. Ve stejné době odešel z ozbrojených sil.

V pondělí poprvé stanul před soudem v Aucklandu. Očekává se, že proces s ním potrvá kolem dvou týdnů.

Kamera aktivovaná pohybem byla podle obžaloby umístěna tak, aby natáčela lidi na záchodě. Údajně nesloužila ke špionáži, ale zřejmě jen soukromým účelům toho, kdo ji nainstaloval.

Policie přepodkládá, že zařízení vydrželo v koupelně několik měsíců. Jeho paměťová karta obsahovala přes 20 souborů a dalších více než 700 smazaných. Podle deníku New Zealand Herald to řekl prokurátor Henry Steele.



Ten dodal, že vyšetřovatelé začali podezřívat Keatinga poté, co prozkoumali záznamy z elektronických karet, které k pohybu po budově používali zaměstnanci.

Mnohé napověděly také snímky z kamer. Na nich vstupuje na toaletu muž s černými hodinkami Fitbit a to přibližně v době, kdy byla kamera aktivována rukou v modré latexové rukavici. U Keatinga hodinky Fitbit vyšetřovatelé našli a zabavili, upozornil Steele.



Doplnil, že mužská DNA objevená na paměťové kartě kamery je s mimořádně vysokou pravděpodobností Keatingova.

Toho však v USA chránila před stíháním diplomatická imunita. Do vlasti se vrátil v listopadu 2017 a vzápětí mu tam policie prohledala dům. Z jeho notebooku zjistila, že navštívil internetovou stránku bezpečnostní firmy BrickHouse Security, jejíž logo bylo na kameře. Na internetu také hledal informace o tom, jak kameru nastavit.

Keatingův právník Ron Mansfield tvrdí, že obvinění jsou slabá a opřená pouze o nepřímý důkaz. „Důkaz neříká, kdo to udělal a rozhodně neříká, že to byl pan Keating,“ uvedl.

