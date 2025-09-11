Na Zélandu našli skrýš v divočině, kde uprchlý muž držel své děti. Měl pomocníky

  12:38
Novozélandská policie zveřejnila snímky úkrytu, v němž se svými dětmi, které před čtyřmi lety unesl do divočiny, pobýval uprchlý Tom Phillips. Vyšetřovatelé tvrdí, že se muži muselo dostávat pomoci zvenčí. Policie ho zastřelila v pondělí, když se ho snažila zadržet.
Tábořiště, kde se skrýval uprchlý otec Tom Phillips se svými dětmi ve Waitomo na Novém Zélandu. (10. září 2025) | foto: ČTK

Phillips uprchl od své manželky v prosinci 2021 kvůli opatrovnickým sporům a od té doby se ukrýval neznámo kde na Severním ostrově. Policie ho dlouho hledala marně. Místo v divočině, kde si Phillips vybudoval bunkr, bylo přitom vzdálené pouhé dva kilometry od města Piopio, kde byl zabit.

Policisté uprchlého otce zabili v pondělí v noci místního času, kdy se o půl třetí ráno pokusil vykrást obchod s farmářskými potřebami. Na silnici nastražili hroty, které zastavili jeho čtyřkolku, v níž jel i s dcerou. Phillips se začal bránit a jednoho z policistů střelil do oblasti hlavy.

8. září 2025

Další hlídka, jež na místo přijela, pak Phillipse zneškodnila. Dcera, kterou měl s sebou, zraněna nebyla, a posléze pomohla úřadům najít své sourozence. Policisté je našli v pořádku v hlubokém lese kolem půl páté odpoledne.

Nalezené předměty a pomoc zvenčí

V nově odhaleném bunkru pak policie došla k závěru, že Phillipsovi musel někdo pomáhat, a rozjela nové vyšetřování, jež se zaměří na identifikaci možných kumpánů. „V současné době na místě zajišťujeme řadu předmětů. Kromě předešlých vloupání, která nyní dokážeme spojit s Phillipsem, je zřejmé, že měl pomoc zvenčí,“ řekl detektiv Andrew Saunders.

Na Zélandu zastřelili muže, jenž byl čtyři roky na útěku s dětmi. Ty našli v lesích

Nalezené předměty z kempu budou podrobeny analýze, která má objasnit, zda mají souvislost s trestnou činností, nebo zda byly pořízeny pro osobní potřebu pachatele.

Snímky z místa pak poodkrývají skrýš ležící na strmém svahu. Mezi stromy jsou natažené plachty. Policisté v kempu našli plynovou lahev, přenosný vařič, velké kbelíky, holinky a stan. Objevili také nejméně jednu střelnou zbraň s municí.

„Je to velmi ponuré, slabě osvětlené místo, obklopené hustým křovím. Stan byl dobře krytý a suchý,“ řekl detektiv Saunders. Dodal také, že místo bylo velmi špinavé a nevhodné pro děti. Podotkl rovněž, že rodina na místě žila nejspíš pouze v posledních měsících, jejich hlavní úkryt byl s největší pravděpodobností jinde.

Novozélanďan před lety unesl své tři děti, nyní ho spatřili v divočině

Tom Phillips vzal své děti Ember (nyní 9 let), Mavericka (10 let), a Jaydu (12 let) do divočiny v oblasti Waikato po sporu s jejich matkou, kterou australská média jmenují jako Cat. Děti neměl ve své zákonné péči a čelil řadě obvinění, včetně loupeže s přitěžujícími okolnostmi, těžkého ublížení na zdraví a nezákonnému držení střelné zbraně. Matka dětí pro novozélandské rádio uvedla, že zatím neví, kdy se s dětmi setká.

