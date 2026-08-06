Teploty na Jižním ostrově Nového Zélandu klesly až na minus 9 stupňů Celsia a dokonce i na Severním ostrově, který zasáhly bouře, v několika městech napadl sníh.
Ve Wellingtonu se v úterý krátce po poledni snášela až k mořské hladině směs sněhu a deště se sněhem. Stalo se tak poprvé po patnácti letech. Zaměstnanci kanceláří vybíhali z budov, aby si sněžení užili, a nadšení lidé zaplavili sociální sítě fotografiemi a videi neobvyklé podívané.
„Je to opravdová zimní pohádka,“ napsal jeden z uživatelů sociálních sítí. „Sníh ve Wellingtonu?! Úžasné! Tohle mi úplně zlepšilo den,“ uvedl další. „Je krásné vidět, jakou radost to lidem dělá. Přišel jsem k oknu v kanceláři a v budově naproti byla u oken spousta lidí, kteří sněžení také pozorovali,“ napsal jeden z uživatelů na Redditu.
Ve městě Dunedin, druhém největším na Jižním ostrově, musely školy předčasně zavřít. Město pokryla sněhová pokrývka a mnoho studentů využilo nečekaného volna k tomu, aby si zimní počasí užili.
Odvážlivci se dokonce vydali do nejstrmější ulice světa Baldwin v Dunedinu a sjeli ji na lyžích a snowboardu.
Na náledí však došlo k mnoha dopravním nehodám, které na několik hodin zavřely i dálnice. Vítr a déšť také komplikovaly přistání na mezinárodním letišti Christchurch.
Další ochlazení předpovídali meteorologové novozélandského úřadu Metservice na čtvrtek. Varovali, že v některých místech země bude nejchladnější ráno za celý rok.
„Polární vzduch, který zahalil zemi, se nikam rychle neztrácí. S jasnou oblohou a slabým větrem v příštích dvou dnech očekávejte rozsáhlé silné mrazy a náledí,“ varoval v úterý Metservice. V Aucklandu mají teploty klesnout na - 4 °C.
Přestože Nový Zéland leží na zeměpisných šířkách odpovídajících například Itálii, jižní Francii nebo Chorvatsku, má výrazně chladnější a vlhčí oceánské klima. Zimy jsou zde většinou mírné a sníh se v pobřežních městech, jako je Wellington, objevuje jen výjimečně, zatímco ve vyšších polohách Jižních Alp je běžnou součástí zimní sezony. Nacházejí se tam i známá lyžařská střediska jako Coronet Peak, The Remarkables nebo Mt Hutt.
Nový Zéland má obecně mírné oceánské klima, takže zimy jsou ve většině země podstatně mírnější než ve střední Evropě. Zároveň je ale velký rozdíl mezi Severním a Jižním ostrovem.
- Severní ostrov (Auckland, Wellington): zimní denní teploty se většinou pohybují mezi 10 až 15 °C, v noci kolem 5 až 8 °C. Sníh je zde velmi vzácný a v nížinách téměř neznámý.
- Jižní ostrov (Christchurch, Dunedin): zimy jsou chladnější, běžně 8 až 12 °C přes den a kolem 0 až 5 °C v noci. Ve vyšších polohách pravidelně sněží, ve městech u pobřeží však jen občas.
Ve Wellingtonu, kde nyní sněžení vzbudilo takovou pozornost, je sníh na úrovni moře mimořádně neobvyklý. Město leží na pobřeží a zimní srážky zde obvykle přicházejí ve formě deště nebo přeháněk.
Naopak v horských oblastech Jižního ostrova, například v Jižních Alpách, je sníh běžnou součástí zimy.