Hackeři ovládli obrazovky obchodu, hodiny vysílali na ulici pornografii

Pornografie se objevila na obrazovkách prodejny sportovního oblečení Asics ve výloze v aucklandské Queen Street, která je jednou z nejrušnějších místních ulic. Přehrávání lechtivých snímků ukončili až zaměstnanci, kteří do prodejny dorazili později.

Podle svědků se pornografie na obrazovkách objevila kolem jedné v noci a promítání bez přerušení pokračovalo až do deseti hodin ráno. Vedoucí prodejny podle listu The Guardian vyloučil, že by se na hackerském útoku podílel kdokoliv ze zaměstnanců.

Některé kolemjdoucí pornografické záběry nepříjemně zaskočily. Tanya Leeová šla kolem prodejny se svým sedmiletým synem na snídani, když si všimla erotických záběrů.



„Bylo to nevhodné a urážlivé. Musela jsem se podívat ještě jednou, protože jsem nemohla uvěřit tomu, co vidím,“ popsala. „Nechcete, aby se vaše malé dítě dívalo na takové věci,“ dodala Leeová.

Mezi kolemjdoucími se ale našli také lidé, které promítání lechtivých snímků pobavilo. „Někteří lidé byli v šoku, ale jiní se u prodejny zastavili a filmy sledovali,“ uvedla aucklandská policie. V souvislosti s příhodou však žádnou oficiální stížnost neobdržela.

Japonská společnost se okamžitě omluvila každému, kdo byl pornografickému vysílání nedobrovolně vystaven. Dodala, že s počítačovými specialisty pracuje na tom, aby se podobný incident v budoucnu neopakoval.