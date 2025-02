Stratovulkán na Novém Zélandu je legálně bytostí, odhlasovali poslanci

Aby toho nebylo co se týče názvů málo, pohoří ponese v mapách jméno Taranaki Maunga. Nově vzniklá bytost, jak pohoří označují úřady, bude pod správou čtyř zástupců domorodých kmenů a čtyř pracovníků ministerstva pro ochranu přírody. „Tato hora je již dlouho čestným předkem a zdrojem kulturního a spirituálního odkazu,“ nechal se slyšet autor zákona Paul Goldsmith při úterním parlamentním hlasování.

Jde podle něj o definitivní vypořádání s nespravedlnostmi, jakými si původní obyvatelé procházeli zejména v osmnáctém a devatenáctém století. V roce 1770 vrcholek hory ze své lodě spatřil slavný objevitel James Cook, do deníku zapsal, že ji pojmenovává jako Mount Egmont. V roce 1865 původní obyvatelé zaplatili za vzpurnost proti britské koruně, která jim za trest odebrala práva na velkou část území včetně bájné hory.

„Tradiční maorské zvyky spojené s horou byly zakázány, zatímco v průběhu let zde začal bujet turismus,“ uvedl pro CNN Goldsmith. V sedmdesátých a osmdesátých letech se situace konečně začala měnit, pomyslným vrcholem byla dohoda s osmi kmeny z regionu Taranaki v roce 2023.

„Dnes se Taranaki osvobodila z okovů nespravedlnosti, ignorance a nenávisti,“ uvedl v úterý spolupředsedkyně strany Te Pāti Māori Debbie Ngarewa-Packerová. Legislativa prošla jednohlasně, hlasovalo pro ni 123 zákonodárců, po oznámení výsledků přímo v jednací místnosti zazněla tradiční maorská skladba Waiata-ā-ringa.

Není to poprvé, co Nový Zéland prohlásil kus své země za regulérní bytost. Už od roku 2014 se této výsady dostává zalesněné oblasti Te Urewera na Severním ostrově, do správy ho tehdy získal kmen Tūhoe.