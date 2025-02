Stačilo jen na podřízenou osobu položit ruku. Novozélandský ministr rezignoval

Dodržíme šedesátiprocentní účast českých firem v Dukovanech, slibuje KHNP

Korejská společnost KHNP nadále počítá s šedesátiprocentní účastí českých dodavatelů na výstavbě nových jaderných bloků v Dukovanech. České firmy by na tento podíl měly dosáhnout do roku 2039, kdy by...