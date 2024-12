Nový Zéland zakáže dostihy chrtů, na vině je až příliš mnoho zranění

Vláda chce své plány na zákaz chrtích dostihů realizovat v příštích 20 měsících. Do té doby chce zvířata nechat přesunout do domácího prostředí a jejich majitelům dát čas na přechod do jiných odvětví, informuje BBC.

Připomíná, že komerční dostihy chrtů jsou kromě Nového Zélandu povoleny také v Austrálii, Irsku, Velké Británii a USA.

„Navzdory významnému pokroku, kterého v posledních letech dostihový průmysl dosáhl, zůstává procento zraněných psů stále vysoké,“ uvedl v prohlášení vicepremiér Winston Peters.

„Toto rozhodnutí je v konečném důsledku vedeno jako ochrana dobrých životních podmínek závodních psů,“ dodal s tím, že vláda návrh příslušného zákona představila v úterý.

Podle místních médií v roce 2021 zemřelo 232 závodních chrtů a 900 jich bylo zraněno. Skupina na ochranu zvířat Safe pak v následujících dvou letech zaznamenala přes 2 500 zraněných psů a téměř 30 úmrtí. „Vítězství práv zvířat,“ uvedla Safe v reakci na navrhovaný zákon.

Jinak ale reagovala asociace klubů závodních chrtů Greyhound Racing New Zealand. „Jsme tímto rozhodnutím zmateni, máme obavy z potenciální kulturní a ekonomické prázdnoty,“ řekl předseda asociace Sean Hannan. Dodal, že rozhodnutí vlády je pro asociaci zklamáním a vyzve ji, aby své rozhodnutí ještě přehodnotila.

Dostihy chrtů podle webu představují 8,5procentní podíl na novozélandském dostihovém průmyslu s hodnotou v přepočtu asi 760 milionů amerických dolarů a tisícovkou pracovních míst na plný úvazek.