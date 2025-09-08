Na Zélandu zastřelili muže, jenž byl čtyři roky na útěku s dětmi. Ty našli v lesích

  10:15
Novozélandská policie v pondělí ráno zastřelila při přestřelce muže, který se téměř čtyři roky se svými třemi dětmi skrýval na Severním ostrově, aniž ho policie dokázala vypátrat. Na místě přestřelky, kde Tom Phillips kriticky zranil jednoho policistu, byla i dvanáctiletá dcera, další dvě děti se později podařilo najít v lesích poblíž místa činu.
Policista čeká v autě u obchodu s železářským zbožím ve městě Piopio v...

Policista čeká v autě u obchodu s železářským zbožím ve městě Piopio v novozélandském okrese Waikato. (8. září 2025) | foto: Ricky WilsonČTK

Novozélandský otec, který před třemi lety zmizel se svými třemi dětmi v...
Náměstkyně novozélandského policejního komisaře Jill Rogersová na tiskové...
Pohled na městečko Marokopa v okrese Waikato na Novém Zélandu. (13. června 2024)
Pohled na vesnici Marokopa v okrese Waikato na Novém Zélandu. (13. června 2024)
Policie po Phillipsovi pátrala od chvíle, kdy v prosinci 2021 uprchl se svými dětmi, nyní devítiletou Ember, desetiletým Maverickem a dvanáctiletou Jaydou, do divočiny po sporu s jejich matkou o opatrovnictví.

Několik let přežívali v divočině a pravděpodobně se nikdy nevzdálili daleko od odlehlé venkovské osady Marokopa na Severním ostrově, kde žili předtím. Úřady je ale navzdory apelům matky, tlaku veřejnosti a občasnému spatření lidmi celou dobu nedokázaly najít. Spekulovalo se o tom, že jim někdo z místních mohl pomáhat.

V pondělí se Phillips pokusil vyloupit obchod s potřebami pro farmáře ve městě Piopio v oblasti Waikato. Policie se o tom dozvěděla kolem 2:30 místního času a na nedaleké silnici kolem 3:20 nastražila hroty, aby podezřelého zastavila. Phillipsova čtyřkolka, na níž jel i s dcerou, skutečně přes hroty přejela a muž poté začal střílet na zasahujícího policistu.

Novozélanďan před lety unesl své tři děti, nyní ho spatřili v divočině

„Náš policista byl zasažen do hlavy. Okamžitě padl k zemi,“ uvedla úřadující zástupkyně šéfa novozélandské policie Jill Rogersová. Policista byl operován a očekává se, že přežije.

Další hlídka, která dorazila na místo, pak Phillipse zastřelila. Dvanáctiletá dcera z přestřelky, po níž se na čtyřkolce a v jejím okolí našlo několik střelných zbraní, vyvázla nezraněna. Podle novozélandských médií pak strážcům zákona pomohla najít dvě zbývající děti, k jejichž kempu hluboko v lesích se policie dostala kolem 16:30 místního času, tedy nedlouho předtím, než měly teploty klesnout k bodu mrazu. Našla je nezraněné.

Matka dětí, o níž média informují jen jako o Cat, v prohlášení uvedla, že v ní události pondělního ráno vyvolaly vlnu složitých emocí. „Velmi nám chyběly každý den po téměř čtyři roky a těšíme se, že je přivítáme doma s láskou a péčí,“ podotkla k dětem.

Zabil policisty, místní ho kryjí. V Austrálii pátrají po „suverénním občanovi“

„Vědět, že děti jsou v bezpečí a dostává se jim péče po téměř čtyřech letech, je absolutní úleva,“ sdělila zase Rogersová.

Novozélandský premiér Christopher Luxon mluvil po smrti Phillipse o „ponurém dni“ pro ostrovní stát a ještě před nalezením zbývajících dvou dětí vyjádřil přesvědčení, že všichni Novozélanďané na děti myslí. „Tohle si nikdo nepřál a myslím, že to je shodný pocit všech lidí na Zélandu,“ řekl.

Na otázku, jestli policie v případu postupovala správně, poznamenal, že „v pravý čas bude nutné položit řadu otázek, ale dnešek tím dnem není“. Dodal však, že očekává „různá vyšetřování“.

