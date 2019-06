Australan obviněný z vraždění v mešitách odmítl vinu, proces bude v květnu

Osmadvacetiletý Brenton Tarrant se prostřednictvím videopřenosu z vazební věznice objevil před soudem ve Wellingtonu tři měsíce poté, co podle prokuratury ve dvou mešitách během muslimských bohoslužeb postřílel celkem 51 lidí. Obviněn je také ze 40 pokusů o vraždu a z teroristického útoku. Na dotaz soudce však jeho obhájce popřel, že by masakr byl Tarrantovým dílem. V procesu hodlá hájit nevinu svého klienta.

Podle listu New Zealand Herald se ve chvíli, kdy právník rozhodnutí nepřiznat vinu oznamoval, na Australanově tváři objevil lehký úsměv. Jinak prý prostřednictvím kamer pozorně sledoval dění v soudní síni plné příbuzných obětí a lidí zraněných při březnové střelbě.



Soudce Cameron Mander uvedl, že soud obdržel dvě zprávy soudních znalců týkající se Tarrantova duševního stavu. Obě konstatovaly, že je schopen sledovat proces a instruovat své obhájce. Zvláštní líčení, které by se zabývalo jeho duševním stavem, není proto podle soudce nutné.

Řada zraněných či příbuzných obětí, kteří budou během procesu vystupovat jako svědci, se přišla na dnešní jednání podívat, neboť chtěla spatřit Tarranta čelícího spravedlnosti.

„Jen chci vidět jeho stupidní obličej,“ řekl novozélandskému deníku Abdul Aziz Wahabzadah, který v den krveprolití vyhnal střelce z druhé mešity, přestože měl sám v ruce jen nenabitou zbraň. „Pomalu se blíží to, nač čekáme. Ale potrvá to. Dny jako tenhle to všechno vrátí zpátky,“ řekl s odkazem na rozpolcenost mnohých příbuzných obětí, kteří chtějí potrestání vraha, avšak u soudu se jim vracejí nepříjemné vzpomínky na tragické chvíle.

Proces podle soudce začne 4. května 2020 a právníci odhadují jeho délku na tři týdny až dva měsíce. Další průběžné soudní líčení bude na programu již za dva měsíce 16. srpna a nejméně do té doby bude Tarrant ve vazbě.