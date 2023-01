Zéland má nového premiéra. Ardernovou vystřídal vtipkující zrzek Hipkins

Chris Hipkins (44) Popularitu si Hipkins získal při úspěšném zvládání pandemie covidu-19, které se věnoval od listopadu 2020 do loňského června jako ministr pro boj s covidem a předtím ve funkci ministra zdravotnictví, kterým byl od července do listopadu 2020. Nový Zéland se stal jednou z nejúspěšnějších zemí v boji proti této nemoci – vyhnul se velkému počtu nákaz a díky přísným opatřením dokázal ochránit i svoji ekonomiku. Původního viru se Nový Zéland dokázal zbavit v první polovině roku 2021. Kritiku ale později vyvolala přísná opatření, kterými vláda reagovala na výskyt varianty delta, která se začala šířit v srpnu 2021. Hipkins později uvedl, že karanténní opatření se mohla zmírnit dříve. Díky své pověsti schopného politika byl Hipkins v polovině loňského roku jmenován ministrem policie, když zemi sužovala vlna zločinnosti. Ve vládě Jacindy Ardernové vedl od října 2017 také resorty školství a veřejných služeb, rovněž má na starosti prosazování vládní agendy ve sněmovně. Hipkins se narodil 5. září 1978 v Hutt Valley, vystudoval politologii a kriminologii na univerzitě Victoria ve Wellingtonu. Poté vystřídal několik zaměstnání, mimo jiné byl poradcem dvou ministrů školství a pracoval v úřadu někdejší premiérky Helen Clarkové. Do parlamentu ho poprvé zvolili v roce 2008 a od té doby ještě čtyřikrát. V roce 2013 Hipkins hlasoval pro zákon, který legalizoval v zemi manželství osob téhož pohlaví. Na konci roku 2015 mu za jeho kritiku billboardu propagujícího prodej „zlevněných“ zbraní na Novém Zélandu bylo vyhrožováno i smrtí. V politických kruzích i veřejností je Hipkins vnímán jako respektovaný politik. „Je velmi kompetentní a oblíbený. S lidmi jedná čestně a s úctou. S Chrisem vždycky víte, na čem jste... je inteligentní, pracovitý a schopný,“ prohlásil o něm bývalý poslanec za Novozélandskou stranu práce a bývalý vládní kolega Ian Lees-Galloway. Hipkins je od roku 2020 ženatý a má dvě malé děti. Když si v roce 2018 vzal otcovskou dovolenou po narození druhého dítěte, byl jedním z prvních členů vlády, kteří tak učinili. Loni oznámil, že se s manželkou rozhodli žít odděleně. Má přezdívku Chippy, která je odvozena z iniciál jeho jména, ale dobře sedí i na jeho radostné a místy až školácky rozpustilé chování a vzezření. V parlamentu je Hipkins pověstný svým smyslem pro humor, pohotovými vtipy a schopností sebekritiky - což jsou všechno vlastnosti, které mají Novozélaďané u svých politických vůdců rádi. Na dotaz novinářů, zda bude prvním rusovlasým premiérem na Novém Zélandu, Hipkins odvětil: „Je už načase, abychom měli na nejvyšším místě zrzka.“ Náruživý cyklista Hipkins je pověstný i svou oblibou klobásek zapečených v listovém těstě a kokakoly bez cukru. Za jeho působení v úřadu ministra policie vzbudil mezinárodní pozornost narozeninový dort, vytvořený výhradně z těchto klobásek v těstě – v tomto výtvoru dosáhly podle jeho slov „špionážní schopnosti policie zcela netušených výšin.“