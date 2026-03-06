Odešla i expremiérka Ardernová. Nový Zéland trápí vysoká emigrace obyvatel

  21:18
Hvězda své generace a bývalá novozélandská premiérka Jacinda Ardernová se přestěhovala do Austrálie. Navazuje na desetitisíce krajanů, kteří se za hranice vydali za lepším. Nový Zéland se potýká s odlivem obyvatel způsobeným vysokými životními náklady. Ekonomika stagnuje a bydlení je nedostupné.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: AP

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
7 fotografií

Novozélanďanům se přezdívá kiwi podle malého nelétavého ptáka. V posledních letech se ale obyvatelé tichomořských ostrovů rozletěli do světa, především do 2000 kilometrů vzdálené Austrálie, popisuje BBC.

Mezi poslední migranty patří i bývalá premiérka Jacinda Ardernová. Minulý týden se spolu se svou rodinou přestěhovala do australského Sydney. Ardenová na svůj post rezignovala v roce 2023. Po ukončení vrcholné politické kariéry získala postgraduální stipendium na americké Harvardově univerzitě. Kromě vědecké činnosti se věnuje boji proti online extremismu a enviromentální politice.

Povinné volby i jiný přístup k migrantům. Co vše je u protinožců obráceně

Odchod jednoho ze symbolů mladé a progresivní politiky znovu odkrylo potíže Zélandu udržet si své talenty. Země se potýká se stagnující ekonomikou, vysokými životními náklady a nedostatkem bydlení. Tíživou situaci pro emigranty nevyvažuje ani dechberoucí příroda, relativní bezpečí a vysoká naděje dožití.

„Odchod Ardenové můžeme vnímat jako symbol převažujícího trendu. Někteří stěhování můžou vnímat jako dezerci,“ sdělil BBC ředitel centra pro migraci Australské národní univerzity Alan Gamlen.

Nový Zéland láká bohaté migranty. Plánuje změny v oblasti „zlatých víz“

I když mladí lidé v minulosti tradičně odcházeli do světa na zkušenou, většinou se vrátili zpět. V posledních letech se kvůli nejisté budoucností doma neusazují.

Pokud nepočítáme období covidové pandemie, míra nezaměstnanosti v posledních deseti letech vystoupala na rekordní hodnoty. A výše platů neodpovídá míře inflace. Náklady na život tak stouply. Například ceny potravin patří k nejvyšším v rámci vyspělých zemí.

Tahle země není pro chudý. Nový Zéland opouští rekordní počet obyvatel

Přibližně polovina emigrujících odchází do Austrálie, další míří do Spojeného království nebo Ameriky. V minulém roce emigrovalo 66 000 obyvatel.

S listopadovými volbami do parlamentu se politici snaží veřejnosti představit svá řešení nastalé krize. Část propaguje imigrační škrty a podpoření investic v rámci výstavby bytů. Členové vládní koalice „odliv mozků“ dramaticky nevidí, krizi považují za ozvěny pandemie.

Tři roky útoků na „čarodějnici“. Případ Ardernové odkrývá enormní tlak na političky

Někteří experti se snaží chmurné vyhlídky mírnit. Navrátilci by mohli stát v čele zavádění inovací. „Každý odchod reprezentuje nové spojení a expandující síť kontaktů,“ vysvětluje pro BBC Merryn Tawhai z Auckland Bioengineering Institute.

Podle ministra bydlení Chrise Bishopa vláda dělá pokroky ve snaze přetvořit Zéland v místo, kde občané budou chtít zůstat. „Ale nebudu předstírat, že je všechno perfektní. Panuje tu hluboká nejistota ohledně našeho státu.“

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Íránistka: Ajatolláh Chameneí měl „krev Mohameda“, režim může ještě přitvrdit

Nejčtenější

Prostitutky v Dubaji mají díky uvázlým cizincům žně, večer s nimi vyjde draho

Dubaj se stala centrem prostituce v Perském zálivu.

Zatímco mnohé Čechy uvěznily v Dubaji salvy íránských raket, ruské prostitutky si nemohou stěžovat. V paralyzované metropoli Perského zálivu musejí obsloužit nejen zástupy asijských a arabských...

„Vybavený jako kůň.“ Clinton ve spojení s Epsteinem tvrdí, že nic špatného neudělal

Fotografie z Epstein Files. Bill Clinton v bazénu s Ghislaine Maxwellovou a...

Bill Clinton před sněmovním výborem v úvodním prohlášení uvedl, že neměl ponětí o zločinech sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Americký exprezident čelí důkazům o desítkách společných letů,...

Pražská vila režiséra Juraje Jakubiska je na prodej. Stojí necelých 30 milionů

Vila Juraje Jakubiska je na prodej za téměř 30 milionů korun. (4. března 2026)

Třípatrový dům v pražských Hodkovičkách, kde dlouhá léta žil slovenský režisér Juraj Jakubisko, je na prodej. Vila s výhledem na Prahu a lesem „za zády“ nabízí rozsáhlý obytný prostor, bazén i...

Zasažená Dubaj, zkáza v Teheránu. Válku na Blízkém východě zachytily satelity

Satelitní snímek přístavu Džebel Ali v Dubaji poté, co jedno z kotvišť...

Satelitní fotografie nabízejí pohled na rozsah škod, které o víkendu způsobily americko-izraelské údery na vojenská zařízení v Íránu i odvetné útoky na Izrael a země Perského zálivu, kde sídlí...

Blízký východ prožil řadu útoků, rakety mířily i na Kypr. Trump pohrozil odvetou

Kouř stoupá k nebi po izraelském vojenském útoku na velitelství íránských sil...

Izraelská armáda v neděli pomocí raket zasáhla střed Teheránu. Také Írán útočil na cíle v Izraeli a státech Perského zálivu. Výbuchy se ozvaly v Dauhá, Manámě nebo Dubaji. Izrael ohlásil už devět...

Čtyři sta úderů za den. Izrael už zničil většinu íránských odpalovacích zařízení

Sledujeme online
Následky izraelského útoku v íránském Teheránu. (6. března 2026)

Izraelská armáda v Íránu v pátek zasáhla přes 400 cílů včetně odpalovacích zařízení a skladišť íránských bezpilotních letounů, a shodila na Írán přes 6500 bomb. Podle serveru The Times of Israel...

6. března 2026,  aktualizováno  21:40

Trump chce bezpodmínečnou kapitulaci. Chameneího bunkr zasypala stovka bomb

Sledujeme online
Izraelci nadále pokračují v útocích na íránský Teherán. (6. března 2026)

Izraelská armáda zničila v Teheránu podzemní bunkr, který v minulosti sloužil dlouholetému nejvyššímu duchovnímu vůdci ajatolláhu Alímu Chameneímu. Na bunkr dopadlo kolem stovky bomb. Íránské...

6. března 2026  15:32,  aktualizováno  21:18

Odešla i expremiérka Ardernová. Nový Zéland trápí vysoká emigrace obyvatel

Novozélandská premiérka Jacinda Ardernová (8. července 2022)

Hvězda své generace a bývalá novozélandská premiérka Jacinda Ardernová se přestěhovala do Austrálie. Navazuje na desetitisíce krajanů, kteří se za hranice vydali za lepším. Nový Zéland se potýká s...

6. března 2026  21:18

Maďarsko propustilo zadržené Ukrajince. Jsou zpět ve vlasti, oznámil Sybiha

Ukrajinská státní banka Oščadbank (23. února 2026)

Ukrajinci, zadržení v Maďarsku, byli propuštěni a jsou již zpět v bezpečí ve vlasti, oznámil v pátek večer šéf ukrajinské diplomacie Andrij Sybiha. Maďarské úřady dříve oznámily zadržení sedmi...

6. března 2026  10:18,  aktualizováno  20:07

Trump Evropu potřebuje a ta už se ho přestala bát, ukazuje úder proti Íránu

Premium
Donald Trump rozmlouvá s evropskými lídry v Oválné pracovně při projednávání...

Konflikt na Blízkém východě ukazuje, že Evropa je pro Spojené státy stále cenným vojenským spojencem. Výroky představitelů administrativy Donalda Trumpa naznačují, že evropská strategická poloha...

6. března 2026

V Česku padaly teplotní rekordy. Nová maxima mají Poděbrady i Jičín

Poležení u vody na Kristýně bude pro plavce příjemnější. Mohou si vybrat povrch...

I přes mrazivé ráno padlo v pátek v Česku šest teplotních rekordů. Nové maximum mají třeba Poděbrady nebo Jičín. Nejtepleji bylo ve Strážnici na Hodonínsku, a to 17,5 stupně, uvedl Filip Smola z...

6. března 2026  19:36

Speciály jsem zakázal, zlobí se Babiš na Vystrčila kvůli letu do Milána

Poslanecká sněmovna projednává žádost o vydání Andreje Babiše (ANO) a Tomia...

Vládní politici kritizují předsedu Senátu Miloše Vystrčila z ODS, že podle zjištění iDNES.cz odletěl na paralympiádu do Itálie armádním speciálem v době, kdy tisíce Čechů uvázly na Blízkém východě....

6. března 2026  12:07,  aktualizováno  19:23

Kingdom Come: Deliverance naživo. Fanoušci kultovní hry zaplaví Kutnohorsko

Vývojáři studia Warhorse představili novinky, se kterými propojí svět hry KCD a...

Pokračování úspěšné RPG hry Kingdom Come: Deliverance (KCD) se stejně jako úvodní dějství odehrává převážně v kulisách středověkého Kutnohorska. Na jedné z nich – věžovité tvrzi Malešov, dnes...

6. března 2026  19:11

Jak vrátit 166 miliard dolarů z vybraných cel. Soud to řeší za zavřenými dveřmi

soud soudce USA porota verdikt

Americký soudce Richard Eaton v pátek jednal s vládními právníky o postupu při vracení peněz vybraných z cel a záloh, která soud v únoru označil za protiústavní. Setkání se konalo za zavřenými dveřmi...

6. března 2026  18:49

Na svastiku vapkou. Z mariánského sloupu zmizely nasprejované symboly

Z mariánského sloupu na Staroměstském náměstí odstranili nasprejované symboly....

Kříž, rovnítko a svastiku, které neznámý pachatel v noci na čtvrtek nasprejoval na ohrazení mariánského sloupu na pražském Staroměstském náměstí, z památky zmizely. V pátek odpoledne je pracovníci...

6. března 2026  18:22

Kubánská vláda padne velmi brzy, míní Trump. A uvedl také důvod

Americký prezident Donald Trump během jednání svého kabinetu. (29. ledna 2026)

Vláda na Kubě padne velmi brzy, ostrov je po 50 letech připraven na změnu. V pátek to řekl americký prezident Donald Trump. Kubánský režim chce podle něj s USA jednat. Rozhovory by měl vést ministr...

6. března 2026  18:15

Nezadělává si Trump na nový Irák? Hrozí, že Írán dopadne jako po pádu Saddáma

Premium
I přes pokračující útoky dělníci instalují billboard s portrétem zesnulého...

Svržení Saddáma vedlo ke zhroucení státu a rozpoutalo v regionu chaos. Podobná rizika přináší i válka v Íránu. S tím, jak se rozrůstá nejnovější blízkovýchodní konflikt, který uvrhl region do...

6. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.