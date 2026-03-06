Odešla i expremiérka Ardernová. Nový Zéland trápí vysoká emigrace obyvatel

Novozélanďanům se přezdívá kiwi podle malého nelétavého ptáka. V posledních letech se ale obyvatelé tichomořských ostrovů rozletěli do světa, především do 2000 kilometrů vzdálené Austrálie, popisuje BBC.
Mezi poslední migranty patří i bývalá premiérka Jacinda Ardernová. Minulý týden se spolu se svou rodinou přestěhovala do australského Sydney. Ardenová na svůj post rezignovala v roce 2023. Po ukončení vrcholné politické kariéry získala postgraduální stipendium na americké Harvardově univerzitě. Kromě vědecké činnosti se věnuje boji proti online extremismu a enviromentální politice.
Odchod jednoho ze symbolů mladé a progresivní politiky znovu odkrylo potíže Zélandu udržet si své talenty. Země se potýká se stagnující ekonomikou, vysokými životními náklady a nedostatkem bydlení. Tíživou situaci pro emigranty nevyvažuje ani dechberoucí příroda, relativní bezpečí a vysoká naděje dožití.
„Odchod Ardenové můžeme vnímat jako symbol převažujícího trendu. Někteří stěhování můžou vnímat jako dezerci,“ sdělil BBC ředitel centra pro migraci Australské národní univerzity Alan Gamlen.
I když mladí lidé v minulosti tradičně odcházeli do světa na zkušenou, většinou se vrátili zpět. V posledních letech se kvůli nejisté budoucností doma neusazují.
Pokud nepočítáme období covidové pandemie, míra nezaměstnanosti v posledních deseti letech vystoupala na rekordní hodnoty. A výše platů neodpovídá míře inflace. Náklady na život tak stouply. Například ceny potravin patří k nejvyšším v rámci vyspělých zemí.
Přibližně polovina emigrujících odchází do Austrálie, další míří do Spojeného království nebo Ameriky. V minulém roce emigrovalo 66 000 obyvatel.
S listopadovými volbami do parlamentu se politici snaží veřejnosti představit svá řešení nastalé krize. Část propaguje imigrační škrty a podpoření investic v rámci výstavby bytů. Členové vládní koalice „odliv mozků“ dramaticky nevidí, krizi považují za ozvěny pandemie.
Někteří experti se snaží chmurné vyhlídky mírnit. Navrátilci by mohli stát v čele zavádění inovací. „Každý odchod reprezentuje nové spojení a expandující síť kontaktů,“ vysvětluje pro BBC Merryn Tawhai z Auckland Bioengineering Institute.
Podle ministra bydlení Chrise Bishopa vláda dělá pokroky ve snaze přetvořit Zéland v místo, kde občané budou chtít zůstat. „Ale nebudu předstírat, že je všechno perfektní. Panuje tu hluboká nejistota ohledně našeho státu.“