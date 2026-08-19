Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Nový skandál univerzity v Cambridge: hájí Hamás, maže Izrael z mapy a haní Západ

Jiří Sládek

Fotogalerie10 Premium

Bojovná akademička. Farah Ahmedová odsuzuje na Cambridgi západní vzdělávání. | foto: koláž iDNES David Votruba

Prestižní britská Univerzita Cambridge neprožívá dobré období. Ještě nevstřebala skandál okolo bývalého černošského profesora Jasona Ardaye, akademické hvězdy, který byl obviněn z plagiátorství a následně spáchal sebevraždu. A je tu další skandál, v jehož středu stojí odborná asistentka Farah Ahmedová.

Ta označuje západní vzdělávání za hrozbu pro islám, odsuzuje demokracii a integraci, přesto dál nerušeně působí na univerzitní půdě.

Magazín The Spectator nyní přinesl detaily o kurzech Ahmedové v Cambridge, kde mimo jiné označuje izraelské civilní oběti teroristického útoku Hamásu ze 7. října 2023 za „válečné zajatce“ a v učebních materiálech pro studenty nabízí mapy, na kterých chybí Izrael.

Žádné pochopení nemá pro západní demokratické tradice a homosexualitu považuje za cosi nepřijatelného. Naopak za příklad následování považuje archaické islámské tradice, jako je polygamie či manželství nezletilých.

Tento článek je součástí iDNES Premium

Čtěte víc za 99 Kč měsíčně

  • Investigativu od zkušených reportérů
  • Expertní analýzy a komentáře
  • Reportáže a rozhovory s osobnostmi

99 Kč / měsíc

Získat iDNES Premium
Nabídka platí pro nové předplatitele.
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Koketovala s Rusy. Fotka veselé blondýny připomíná sexuální kolaboraci v srpnu ’68

„Česká prostitutka se sovětskými vojáky v jejich táboře v jednom z pražských...

Srpnovou invazi drtivá většina československé společnosti přijala s hněvem a odporem. Našly se však i výjimky – a nešlo jen o staré bolševiky. Dokazují to pozapomenuté snímky pořízené západními...

OBRAZEM: Nejnižší přítok v historii. Z Hracholusek vystupují pařezy stromů i bunkr

Přehradu Hracholusky na severním Plzeňsku trápí nedostatek vody, dno je někde...

Široké odhalené břehy tam, kde se dříve koupali lidé. Lodě na suchu a voda, v níž se ve vedrech víc a víc daří sinicím. Také přehrada Hracholusky, největší rekreační nádrž v Plzeňském kraji, trpí...

OBRAZEM: Podívaná, jaká dlouho nebude. Češi si užívali nevídané zatmění

Zatmění Slunce z pražské Ruzyně. (12. srpna 2026)

Obloha nad Českem ve středu večer potemněla trochu jinak, když se Slunce téměř celé schovalo za Měsíc. Podobně velké zatmění se v Česku ukáže až za téměř půl století. Podívejte se, jak fotografové...

Ve věku 36 let zemřela americká herečka Hayden Panettiereová, expartnerka Klička

Hayden Panettiere (15. května 2013)

Ve věku 36 let zemřela americká herečka Hayden Panettiereová, známá rolemi v televizních seriálech Nashville či Hrdinové. Podle agentur o tom dnes s odvoláním na otce herečky informovala americká...

Snímek osmnáctiletého Čecha zaujal NASA. Perseidy skládal pět nocí z tisíců fotografií

Snímek dne NASA od mladého fotografa Jakuba Kuřáka. Fotografie zachycuje roj...

Snímek zachytil na tři kamery, finální obraz vybíral z 20 tisíc fotografií. Fotografii osmnáctiletého Jakuba Kuřáka ze severních Čech, která ukazuje maximum meteorického roje Perseidy na Jizerce, teď...

Londýnské oko rozpohybovala vrtačka z Lidlu. Její výkon se zapsal do knihy rekordů

Několik inženýrů instalovalo na Londýnské oko systém pro rozpohybování atrakce...

Vyhlídkové kolo Londýnské oko se v pondělí 27. července zastavilo kvůli pokusu o nový světový rekord. Na nábřeží před atrakcí se místo obvyklé fronty shlukli konstruktéři z Technické univerzity v...

19. srpna 2026

Nový skandál univerzity v Cambridge: hájí Hamás, maže Izrael z mapy a haní Západ

Premium
Bojovná akademička. Farah Ahmedová odsuzuje na Cambridgi západní vzdělávání.

Prestižní britská Univerzita Cambridge neprožívá dobré období. Ještě nevstřebala skandál okolo bývalého černošského profesora Jasona Ardaye, akademické hvězdy, který byl obviněn z plagiátorství a...

19. srpna 2026

Čtyři sta lidí za 14 dní, velká vedra zabíjela. Rekordní byly i výjezdy záchranné služby

Premium
ilustrační snímek

O víkendu 27. a 28. června padly v Česku absolutní teplotní rekordy. Na meteorologické stanici v Doksanech v Ústeckém kraji v tu sobotu naměřili 40,9 stupně Celsia. Ale hned o den později padl nový...

19. srpna 2026

Ve Středoafrické republice se zřítil zlatý důl. Nejméně 30 horníků nepřežilo

ilustrační snímek

Po zřícení zlatého dolu v západní části Středoafrické republiky zemřelo nejméně 30 horníků. S odkazem na místní úřady o tom informovala agentura AP.

18. srpna 2026  22:53,  aktualizováno  23:28

Propuštěný ministr vyzval k uspořádání voleb na Ukrajině. Mluví o krizi vládnutí

Ukrajinský ministr obrany Mychajlo Fedorov (11. května 2026)

Bývalý ukrajinský ministr obrany Mychajlo Fedorov vyzval k uspořádání voleb na Ukrajině ještě během nynější války s Ruskem. Země podle něj čelí krizi vládnutí. Kritizoval také korupci během nynější...

18. srpna 2026  22:03

Sucho, jaké Česko ještě nezažilo. Vláha chybí od ledna a mizí i v nových lokalitách

Dlouhotrvající sucho způsobilo, že v plzeňských parcích začínají usychat...

Délka období s nedostatkem půdní vláhy je letos v Česku rekordní. Na 30 procentech území se nedostatek půdní vláhy vyskytuje od začátku roku. Jde o jižní a střední Moravu a také o závětrnou stranu...

18. srpna 2026  21:28,  aktualizováno  21:44

Zázrak z Kremlu. Ostatky slavného vítěze nad Tatary mají přinést obrat ve válce

Socha Dmitrije Donského v ruském Kremlu.

Během restaurátorských prací v Archandělském chrámu v moskevském Kremlu se našly ostatky ruského knížete Dmitrije Donského. Ruští politici vyzdvihují "zázračné" nalezení ostatků v předvečer výročí...

18. srpna 2026  21:11

Ve vlacích Českých drah chybí toaletní papír, zlobí se Okamura a jeho voliči

Tomio Okamura pokračuje třetí den ve své cestě po Číně, během níž navštívil...

Předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) ve vysílání České televize zkritizoval ředitele Českých drah (ČD) Michala Krapince. Nelíbí se mu nedostatky ve službách, které společnost cestujícím nabízí. Jako...

18. srpna 2026  17:40,  aktualizováno  20:54

Policejní vůz se v Milovicích srazil s dodávkou, čtyři lidé se zranili

V ulici 5. května v Milovicích se srazila čtyři auta včetně policie, silnice je...

Policejní vůz mířící k oznámenému napadení nožem se v úterý večer v Milovicích na Nymbursku srazil s dodávkou. Náraz policejní auto odmrštil do dvou zaparkovaných vozů. Zranili se tři policisté i...

18. srpna 2026  20:40,  aktualizováno  20:51

Juchelka slíbil po jednání u Schillerové jedno z nejvyšších přidání na platy

Vyjednávání ministerstev o rozpočtu na příští rok. První na ministerstvo...

Na ministerstvu financí se začali střídat jednotliví ministři. Ministryně financí Alena Schillerová s nimi jedná o podobě státního rozpočtu pro příští rok. Klíčové bylo již první jednání s ministrem...

18. srpna 2026,  aktualizováno  20:34

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Do Moldavska dopadl ničitel Oděsy. Co víme o ruské raketě Banderol

Premium
Kusy ruské rakety Banderol, která pronikla do Moldavska. (18. srpna 2026)

Do Moldavska dopadla ruská střela s plochou dráhou letu Banderol, která se na Ukrajině stává čím dál větším postrachem. Rusové raketu využívají k vyčerpání protivzdušné obrany. Je tak rychlá, že...

18. srpna 2026

Hormuz je americké území, ukázal Trump mapu. Žije v bludu, míní Íránci

Trump zveřejnil na své sociální síti mapu, na níž je Hormuzský průliv označen...

Trump zveřejnil na své sociální síti mapu, na níž je Hormuzský průliv označen za nové území USA. Podle íránské diplomacie Trump žije v bludu.

18. srpna 2026  19:51

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.