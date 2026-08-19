Ta označuje západní vzdělávání za hrozbu pro islám, odsuzuje demokracii a integraci, přesto dál nerušeně působí na univerzitní půdě.
Magazín The Spectator nyní přinesl detaily o kurzech Ahmedové v Cambridge, kde mimo jiné označuje izraelské civilní oběti teroristického útoku Hamásu ze 7. října 2023 za „válečné zajatce“ a v učebních materiálech pro studenty nabízí mapy, na kterých chybí Izrael.
Žádné pochopení nemá pro západní demokratické tradice a homosexualitu považuje za cosi nepřijatelného. Naopak za příklad následování považuje archaické islámské tradice, jako je polygamie či manželství nezletilých.