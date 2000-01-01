náhledy
Svět vstoupil do nového roku. Noční oblohu po celé planetě rozzářily novoroční ohňostroje a lidé napříč kontinenty postupně vítali rok 2026. Oslavy se rozprostřely do 39 časových pásem a jejich sledování by zabralo celých 26 hodin, od prvních půlnocí v Tichomoří až po poslední přípitky v Americe.
Autor: Reuters
V Sydney kromě každoročního velkolepého ohňostroje promítli na známý Harbour Bridge židovský svícen připomínající 15 obětí, které v polovině prosince přišly o život po střelbě na účastníky oslav židovského svátku na sydneyské Bondi Beach.
Autor: AP
Barevný ohňostroj rozzářil oblohu i během oslav Nového roku v Abú Dhabí ve Spojených arabských emirátech.
Autor: Reuters
Světelnou projekci si lidé užili i nad pláží Copacabana během oslav nového roku v Riu de Janeiru.
Autor: AP
Fanynky Dallas Stars si na hokejový zápas NHL proti Buffalo Sabres oblékly novoroční kostýmy.
Autor: AP