|
Svět přivítal rok 2026. Největší party byla na vyhřáté Copacabaně, v New Yorku lidé mrzli
|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
|
Svět přivítal rok 2026. Největší party byla na vyhřáté Copacabaně, v New Yorku lidé mrzli
|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Švýcarský bar Le Constellation, kde na Nový rok zemřelo 40 lidí, prošel v roce 2015 rekonstrukcí. Provozovatelé během ní nechali zúžit schodiště vedoucí do baru na polovinu, upozorňuje německý...
Ručník na lehátku už dávno není jediným symbolem dovolenkové vychytralosti. Podobný trend se objevuje na horách. Lyžaři v některých střediscích totiž nechávají u vleku lyže a hůlky, aby si zajistili...
Česko především ráno a dopoledne zasáhlo intenzivní sněžení. Začalo na západě Čech, postupně se nadílka přesunula k východu. Sníh působil komplikace v dopravě, včetně dálnic a dalších hlavních tahů....
Venezuelský autoritářský vůdce Nicolás Maduro, kterého v sobotu při vojenské operaci v latinskoamerické zemi zajaly americké síly, byl přepraven na americkou válečnou loď a společně s manželkou budou...
Spojené státy v sobotu zaútočily na Venezuelu, v hlavním městě Caracas se ozývaly výbuchy. Prezident Donald Trump oznámil, že tamní autoritářský vůdce Nicolás Maduro byl spolu se svou manželkou...
V jeskynním systému v obci Rudice v Jihomoravském kraji hasiči provádějí náročnou záchrannou akci. Snaží se dostat k muži, který zůstal zraněný hluboko pod zemí. Se záchranáři komunikuje. Zásah...
Íránská armáda v sobotu prohlásila, že bude chránit národní zájmy země, strategickou infrastrukturu a veřejný majetek, zatímco v zemi pokračují rozsáhlé protivládní protesty a trvá přerušení...
V Trutnově v Polské ulici v městské části Poříčí v noci na sobotu hořela neobývaná budova, jeden zasahující hasič utrpěl lehké zranění. Vyšetřovatelé po odpoledním průzkumu místa požáru navýšili...
Na sociálních sítích se objevilo video, na kterém je vidět driftující policejní auto v Praze poblíž strahovského stadionu. Samotná policie přitom driftařům rozdává pokuty za desítky tisíc korun.
Dvě sestry, dva příběhy lásky a jedna společná svatba. Hana Tandlerová a Eva Záklasníková společně do manželství se svými partnery vstupovaly ve stejnou chvíli, a to 10. ledna 1976 na liberecké...
Od našeho spolupracovníka v Gruzii Kdopak se to narodil v té roztomilé chaloupce mezi sloupy? Byl to jeden z nejmasovějších vrahů dějin, sovětský diktátor Josif Vissarionovič Stalin, a stalo se to 18. prosince 1878 v Gori, které dnes...
Více než polovina českých deváťáků se necítí dobře. Duševních problémů mezi dětmi a dospívajícími dramaticky přibývá. Podle České školní inspekce by žákům měli více pomáhat učitelé a další dospělí ve...
Při cestě za mužem vyhrožujícím sebevraždou havarovali v sobotu na dálnici D3 u obce Netřebice na Krumlovsku kapličtí policisté. Skončili v nemocnici, na místo byla místo mluvčí jihočeské policie...
Sněžení a sníh na silnicích v některých místech Prahy i v sobotu komplikovaly dopravu, v porovnání s pátkem, kdy sněžilo intenzivněji, byla situace podle policejní mluvčí Evy Kropáčové ale klidnější....
V Česku v pátek po silných mrazech vydatně nasněžilo. Lidé si ve městech, i mimo ně, užívají první pořádné zimní radovánky. Podívejte se, jak sněhovou radost zachytili naši fotografové po celé zemi.
Na příkopě, Praha 1 - Nové Město
9 300 Kč/měsíc
Největší světový prodejce nábytku čelí jednomu z nejtěžších období ve své více než 80leté historii. Charakterizuje ho stagnace tržeb, prudký nárůst cen dřeva a tvrdá konkurencí ze strany online...
Spojené státy radikálně omezily seznam doporučených vakcín s argumentem, že se přizpůsobují standardům jiných vyspělých zemí. Podle expertů je však toto srovnání smrtící pastí. USA totiž postrádají...