OBRAZEM: Nejkrásnější ohňostroje, masky i projekce. Takhle svět vstoupil do roku 2026

Autor:
  17:15
Svět vstoupil do nového roku. Noční oblohu po celé planetě rozzářily novoroční ohňostroje a lidé napříč kontinenty postupně vítali rok 2026. Oslavy se rozprostřely do 39 časových pásem a jejich sledování by zabralo celých 26 hodin, od prvních půlnocí v Tichomoří až po poslední přípitky v Americe.
Ohňostroj rozzářil oblohu během oslav Nového roku i v Ras Al Khaimah ve... V Sydney kromě každoročního velkolepého ohňostroje promítli na známý Harbour... Dle svých tradic přivítali rok 2026 také v Rusku. (1. ledna 2026) V jihokorejském Pusanu oslavili nový rok 2026 dronovou show. (31. prosince 2025) Příchod nového roku v Londýně. (1. ledna 2026) Ohňostroj rozzářil oblohu také během oslav Nového roku v Abú Dhabí ve Spojených... Ohňostroj osvítil oblohu nad pláží Copacabana během oslav Nového roku v Riu de... Nový rok vítali i indičtí školáci. (1. ledna 2026) V indickém Ahmadábádu slaví příchod nového roku 2026. (31. prosince 2025) Slavili také lidé ve Velké Británii. (1. ledna 2026) Světelná show doprovodila také oslavy ve Washingtonu. (1. ledna 2026) Lidé se účastní oslav Nového roku na Times Square v New Yorku. (1. ledna 2026)

Svět přivítal rok 2026. Největší party byla na vyhřáté Copacabaně, v New Yorku lidé mrzli

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse (10 příspěvků)

Nejčtenější

Krok, jenž umocnil tragédii. Ve vyhořelém baru před lety zúžili schodiště na polovinu

Zúžení schodů během rekonstrukce ve švýcarském baru La Constellation v roce...

Švýcarský bar Le Constellation, kde na Nový rok zemřelo 40 lidí, prošel v roce 2015 rekonstrukcí. Provozovatelé během ní nechali zúžit schodiště vedoucí do baru na polovinu, upozorňuje německý...

Chytré, nebo bezohledné? Lyžaři našli způsob, jak se u vleku vyhnout frontě

První lyžařský den na Černé hoře v Krkonoších (28.11.2025).

Ručník na lehátku už dávno není jediným symbolem dovolenkové vychytralosti. Podobný trend se objevuje na horách. Lyžaři v některých střediscích totiž nechávají u vleku lyže a hůlky, aby si zajistili...

Česko zasáhlo intenzivní sněžení. Doprava kolabovala, hlavní tahy zastavily nehody

Sledujeme online
Sněhové a mrazivé počasí v Praze. (9. ledna 2026)

Česko především ráno a dopoledne zasáhlo intenzivní sněžení. Začalo na západě Čech, postupně se nadílka přesunula k východu. Sníh působil komplikace v dopravě, včetně dálnic a dalších hlavních tahů....

Máme zraněné vojáky, pár vytáhli z ložnice. Trump ukázal fotku spoutaného Madura

Nicolas Maduro na palubě americké lodi Iwo Jima. (3 ledna 2026)

Venezuelský autoritářský vůdce Nicolás Maduro, kterého v sobotu při vojenské operaci v latinskoamerické zemi zajaly americké síly, byl přepraven na americkou válečnou loď a společně s manželkou budou...

Zajali jsme Madura, oznámil Trump. USA udeřily v Caracasu, Venezuela bouří

Spojené státy zaútočily na Venezuelu. (2. ledna 2026)

Spojené státy v sobotu zaútočily na Venezuelu, v hlavním městě Caracas se ozývaly výbuchy. Prezident Donald Trump oznámil, že tamní autoritářský vůdce Nicolás Maduro byl spolu se svou manželkou...

Na 80 hasičů už hodiny zachraňuje zraněného muže v jeskyni. Vyprostí ho až ráno

V jeskynním systému v obci Rudice v Jihomoravském kraji zachraňují hasiči...

V jeskynním systému v obci Rudice v Jihomoravském kraji hasiči provádějí náročnou záchrannou akci. Snaží se dostat k muži, který zůstal zraněný hluboko pod zemí. Se záchranáři komunikuje. Zásah...

10. ledna 2026  14:48,  aktualizováno  21:30

Pahlaví burcuje Íránce k dalším protestům. Ochráníme národní zájmy, hrozí armáda

Rezá Pahlaví (18. února 2025)

Íránská armáda v sobotu prohlásila, že bude chránit národní zájmy země, strategickou infrastrukturu a veřejný majetek, zatímco v zemi pokračují rozsáhlé protivládní protesty a trvá přerušení...

10. ledna 2026  12:08,  aktualizováno  21:07

V Trutnově hořela neobydlená budova, škoda je asi 15 milionů korun

Zásah hasičů u hořící budovy v Trutnově komplikoval mráz a uzavřeli silnici....

V Trutnově v Polské ulici v městské části Poříčí v noci na sobotu hořela neobývaná budova, jeden zasahující hasič utrpěl lehké zranění. Vyšetřovatelé po odpoledním průzkumu místa požáru navýšili...

10. ledna 2026  8:07,  aktualizováno  20:54

Na sítích se šíří video driftujících policistů. Jejich jednání bude řešit odbor

Driftující policie na sněhu

Na sociálních sítích se objevilo video, na kterém je vidět driftující policejní auto v Praze poblíž strahovského stadionu. Samotná policie přitom driftařům rozdává pokuty za desítky tisíc korun.

10. ledna 2026  20:11

Sestry chtěly společnou svatbu, teď slaví 50 let po boku stejných mužů

Premium
Eva Záklasníková s manželem Jindřichem drží svatební fotku z ledna 1976.

Dvě sestry, dva příběhy lásky a jedna společná svatba. Hana Tandlerová a Eva Záklasníková společně do manželství se svými partnery vstupovaly ve stejnou chvíli, a to 10. ledna 1976 na liberecké...

10. ledna 2026

Na návštěvě u Stalina: „Je to tak, jak to je.“ V Gruzii sovětského vůdce stále oslavují

Premium
Nad rozpadajícím se rodným domkem Josifa Vissarionoviče Džugašviliho před jeho...

Od našeho spolupracovníka v Gruzii Kdopak se to narodil v té roztomilé chaloupce mezi sloupy? Byl to jeden z nejmasovějších vrahů dějin, sovětský diktátor Josif Vissarionovič Stalin, a stalo se to 18. prosince 1878 v Gori, které dnes...

10. ledna 2026

Desítky tisíc dětí jsou na antidepresivech. Pomoci mají nové týmy i rady od inspekce

ilustrační snímek

Více než polovina českých deváťáků se necítí dobře. Duševních problémů mezi dětmi a dospívajícími dramaticky přibývá. Podle České školní inspekce by žákům měli více pomáhat učitelé a další dospělí ve...

10. ledna 2026  19:27

Na dálnici D3 na Krumlovsku havarovali policisté. Jeli k výhrůžce sebevraždou

ilustrační snímek

Při cestě za mužem vyhrožujícím sebevraždou havarovali v sobotu na dálnici D3 u obce Netřebice na Krumlovsku kapličtí policisté. Skončili v nemocnici, na místo byla místo mluvčí jihočeské policie...

10. ledna 2026  19:19

Sníh se dál sypal na Česko. Způsobil dvě hromadné nehody a řadu zpoždění

Přímý přenos
Ranní sněžení v Praze. Zličín. (10. ledna 2026)

Sněžení a sníh na silnicích v některých místech Prahy i v sobotu komplikovaly dopravu, v porovnání s pátkem, kdy sněžilo intenzivněji, byla situace podle policejní mluvčí Evy Kropáčové ale klidnější....

10. ledna 2026  8:37,  aktualizováno  19:04

OBRAZEM: Běžky v oboře Hvězda, rohačky v Záhoří. Sníh a led si užívá celé Česko

Prahu zasáhlo intenzivní sněžení. (9. ledna 2026)

V Česku v pátek po silných mrazech vydatně nasněžilo. Lidé si ve městech, i mimo ně, užívají první pořádné zimní radovánky. Podívejte se, jak sněhovou radost zachytili naši fotografové po celé zemi.

10. ledna 2026

IKEA bojuje s Amazonem a Temu, změny na trhu způsobují řetězci vrásky

Obchod IKEA v německé obci Eching, která se nachází nedaleko Mnichova. (25....

Největší světový prodejce nábytku čelí jednomu z nejtěžších období ve své více než 80leté historii. Charakterizuje ho stagnace tržeb, prudký nárůst cen dřeva a tvrdá konkurencí ze strany online...

10. ledna 2026

USA osekaly očkování dětí. Už nebudeme patřit mezi vyspělé státy, varují experti

Robert F. Kennedy Jr. na mítinku v Texasu (24. dubna 2024)

Spojené státy radikálně omezily seznam doporučených vakcín s argumentem, že se přizpůsobují standardům jiných vyspělých zemí. Podle expertů je však toto srovnání smrtící pastí. USA totiž postrádají...

10. ledna 2026  16:58

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.