Květen až červen 1968
Takzvané pařížské jaro, jehož bezprostředními důvody byly zkostnatělé poměry na univerzitách, vypuklo 2. května 1968. Rozbuškou už několik týdnů doutnajících studentských protestů se ten den stalo uzavření univerzity na pařížském předměstí Nanterre. V reakci obsadili studenti Sorbonnu, kterou pak policisté násilím vyklidili. Následovaly demonstrace v ulicích a další střety s policií. Nejostřejší byla takzvaná noc barikád z 10. na 11. května, kdy se Latinská čtvrť proměnila v bojiště. Stovky lidí byly při nepokojích zraněny a na 500 studentů zatčeno.
Ke studentům se přidaly odbory, které 13. května vyhlásily největší generální stávku v historii země. V dalších dnech se protesty rozšířily i do dalších měst. Situaci uklidnil až 30. května Charles de Gaulle, když oznámil vypsání předčasných parlamentních voleb. Ty sice 23. června 1968 skončily drtivým vítězstvím vládních stran, ale pozice prezidenta de Gaulla už byla nezvratně podlomena. V dubnu 1969 se konalo referendum o regionální a senátní reformě a prezident ho spojil s otázkou svého setrvání v úřadu (i když mu mandát končil až v roce 1973). Těsně prohrál a den nato opustil Elysejský palác.