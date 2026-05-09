Soud zveřejnil Epsteinova slova zapsaná do bloku krátce před sebevraždou
Federální soudce ve středu zveřejnil dokument považovaný za poznámku, kterou Jeffrey Epstein napsal před svou sebevraždou v roce 2019. Někdejší finančník a odsouzený sexuální delikvent v ní uvádí, že...
Oblečená pro nástupnictví. Dcera Kim Čong-una vysílá vzkaz jako módní ikona
Kim Ču-e, dcera severokorejského lídra Kim Čong-una, nosí často stejné oblečení jako její otec. Její módní vkus zřejmě diktuje režim, aby ji připravil na roli nástupkyně. Její oděvy jsou zpravidla...
OBRAZEM: Za půl roku otevíráme. Takhle to dnes vypadá v nové brněnské aréně
Zvenku už se nová brněnská aréna pro 13 tisíc diváků rýsuje prakticky do své finální podoby, ostatně její dokončení se neúnavným tempem blíží. Redakce iDNES.cz nyní exkluzivně nahlédla i dovnitř, jak...
Summit není cvičení lampasáků, řekl Macinka. Je to prezident! reagoval Vondra
Ministr zahraničí a šéf Motoristů Petr Macinka v pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima NEWS k odmítané cestě prezidenta Petra Pavla na summit NATO v Ankaře pronesl, že nejde o pomstu. „To není...
Pentagon zveřejnil další dosud utajovaná videa a fotky UFO i z nejnovější doby
Pentagon v pátek začal zveřejňovat další dosud utajované soubory týkající se neidentifikovaných létajících objektů (UFO) a vzdušných jevů (UAP). Jedná tak na příkaz prezidenta Donalda Trumpa.
Nový maďarský parlament zvolil Pétera Magyara premiérem
Noví poslanci dnes na ustavujícím zasedání parlamentu formálně zvolili maďarským premiérem šéfa středopravicové strany Tisza Pétera Magyara. Informovaly o tom světové agentury.
Vlak srazil člověka ve Rtyni v Podkrkonoší
Při srážce s vlakem ve Rtyni v Podkrkonoší v sobotu kolem poledne zemřel člověk. Příčiny nehody vyšetřuje trutnovská policie, řekla krajská policejní mluvčí Šárka Pižlová. Doprava na trati v úseku...
Přátelství navzdory nové železné oponě. Fico potkal Putina, na přehlídce nebyl
Slovenský premiér Robert Fico se dnes v Moskvě sešel s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Do ruského hlavního města přijel na oslavy spojené s 81. výročím vítězství Sovětského svazu nad...
Méně na obranu podporuje 17 procent lidí, většina chce dvě procenta HDP a víc
Snižování výdajů na obranu podporuje 17 procent Čechů. Pro jejich zachování na dvou procentech hrubého domácího produktu (HDP) je 24 procent lidí. Dalších 27 procent dotázaných by preferovalo jejich...
WHO potvrdila šest případů nákazy hantavirem, tři lidé na nemoc zemřeli
Z osmi podezřelých případů hlášených po vypuknutí nákazy na palubě výletní lodi v Atlantiku bylo dosud potvrzeno šest případů hantaviru. V pátek to podle agentury AFP oznámila Světová zdravotnická...
Hasiči zasahují u požáru bývalé sauny v pražském hotelu, evakuovali několik lidí
V suterénu hotelu v pražské Blanické ulici v sobotu hořela bývalá sauna. Hasiči evakuovali z hotelu několik lidí, dva lidé se nadýchali zplodin. Odhadovaná škoda je dva miliony korun, příčinu požáru...
Jsem rád, že Blažka obvinili, říká Grolich. Odmítá spolupráci lidovců s ANO
Předseda KDU-ČSL a hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich uvedl, že je rád, že soud obvinil bývalého ministra spravedlnosti Pavla Blažka v kauze bitcoin. Vyjádřil se tak v debatě TV Nova Za pět...
Přání s pomocí zvířat. Král i Británie se poklonili stoletému Attenboroughovi
Britský přírodovědec a moderátor sir David Attenborough oslavil 100. narozeniny velkolepým koncertem v londýnské Royal Albert Hall. Pogratuloval mu princ William, král Karel III. i světové celebrity...
Do Česka se vrátí déšť s bouřkami a mráz. A také bude sněžit
V příštím týdnu se v Česku poměrně výrazně ochladí. V pondělí na většině území zaprší a vyloučené nejsou ani bouřky, v úterý na horách napadne dokonce poprašek sněhu. Ve středu se pak objeví i ranní...
Motor letadla v USA pohltil člověka, který se pohyboval po ranveji, a začal hořet
Na letišti v americkém Denveru narazilo letadlo do člověka, který se pohyboval po ranveji. V kabině se následně objevil kouř a cestující byli evakuováni. Na místě zasahovali hasiči.
OBRAZEM: Maskované oslavy v Doněcku i paráda v Berlíně. Kde si připomněli 9. 5.
Rusko si dnes připomíná 81. výročí vítězství Sovětského svazu nad nacistickým Německem ve druhé světové válce. Kromě Moskvy si lidé připomínají významný den i v dalších nejen ruských městech. Do ulic...
Rusko slavilo skromnou přehlídkou. Putin velebil postup na Ukrajině i sílu ducha
V Moskvě se dnes dopoledne konala vojenská přehlídka, kterou si Rusko připomnělo 81. výročí sovětského vítězství ve druhé světové válce. Den vítězství je jedním z nejdůležitějších svátků v zemi a...