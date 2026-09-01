Agentura AP označila přísahu za důležitý symbolický krok. Klasický korunovační ceremoniál se v dnešním Norsku už nekoná.
Složení přísahy svého manžela se neúčastnila královna Mette-Marit, protože se stále zotavuje z transplantace plic, kterou podstoupila letos v červnu.
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Místo ní stála po králově boku při přísaze jeho dcera, korunní princezna Ingrid Alexandra a ceremonie se účastnila i jeho matka, královna Sonja.
„Není neobvyklé, že se po transplantaci plic objeví komplikace. Královna od operace zažila několik komplikací, včetně dneška,“ řekl několik hodin před ceremonií lékař Are Holm. Královna proto podle něj musí zůstat po celý den pod dohledem lékařů na pozorování.
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Nový norský král přijel z královského paláce do parlamentu v otevřeném voze doprovázen ochrankou, před budovou ho čekala čestná stráž a vítaly davy příznivců. V sále zákonodárného sboru jeho předseda Masud Gharahkhani nejprve oficiálně oznámil úmrtí předchozího krále a nástup jeho syna na trůn, poté Haakon VIII. složil přísahu.
Norsko se po vystoupení z personální unie se Švédskem v roce 1905 rozhodlo v referendu zachovat monarchii. Podle posledního průzkumu, který byl proveden po Haraldově úmrtí, podporuje monarchii 72 procent Norů. Funkce krále je v Norsku symbolická a reprezentativní.
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Parlament v úterý také uctil minutou ticha památku zesnulého krále. Rakev s jeho pozůstatky byla v pondělí převezena do kaple královského paláce v Oslu, kde zůstane až do pohřbu 9. září. Od úterního odpoledne bude kaple každý den otevřena pro veřejnost. Lidé nesmí uvnitř kaple fotografovat ani natáčet a nesmí tam nechávat květiny ani jiné předměty, uvedl palác.
Stovky květin položili lidé před královským palácem k uctění památky oblíbeného panovníka.