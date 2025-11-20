Nový mírový plán pro Ukrajinu schválil sám Trump, píší média v USA

Prezident USA schválil nový americký mírový plán, který má zastavit ruskou invazi na Ukrajinu. Kyjev se přitom na vzniku dokumentu nepodílí. USA jej sice v hrubých obrysech informovaly, podrobnosti ale nezná a ani nebyl požádán o podněty, uvedla televize NBC News s odvoláním na zdroje v Bílém domě.
Americký prezident Donald Trump se setkává s ukrajinským prezidentem...

Americký prezident Donald Trump se setkává s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským při obědě v Bílém domě. (17. října 2025) | foto: Alex BrandonČTK

Americký prezident Donald Trump vítá ruského diktátora Vladimira Putina na...
Americký prezident Donald Trump vítá v Bílém domě ukrajinského lídra Volodymyra...
Americký prezident Donald Trump. (31. říjen 2025)
Ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Donald Trump na vojenské...
„Prezident jasně uvedl, že je čas zastavit zabíjení a uzavřít dohodu o konci války. Prezident Trump věří, že s ochotou k pružnosti existuje šance ukončit tuto nesmyslnou válku,“ citovala stanice nejmenovaného představitele Bílého domu.

Přípravu plánu podle NBC News koordinují americký zvláštní vyslanec Steve Witkoff, viceprezident J. D. Vance a prezidentův zeť Jared Kushner. Média k návrhům uvedla, že Ukrajina by se měla vzdát části svého území a omezit velikost armády.

Zelenského mocný vezír je na odstřel, spekuluje se o útěku ministra obrany

Server Axios už v úterý s odkazem na nejmenované americké a ruské představitele napsal, že Trumpova administrativa v utajení konzultuje s Ruskem nový mírový plán pro Ukrajinu. Návrh, inspirovaný Trumpovým plánem příměří v Pásmu Gazy, má údajně 28 bodů a zahrnuje mír na Ukrajině, bezpečnostní záruky, bezpečnost v Evropě a budoucí vztahy USA s Ruskem a Ukrajinou.

Americký prezident Donald Trump se setkává s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským při obědě v Bílém domě. (17. října 2025)
Americký prezident Donald Trump vítá ruského diktátora Vladimira Putina na vojenské základně v Anchorage na Aljašce. (15. srpna 2025)
Americký prezident Donald Trump vítá v Bílém domě ukrajinského lídra Volodymyra Zelenského. (17. října 2025)
Americký prezident Donald Trump. (31. říjen 2025)
Kreml ve středu oznámil, že je s Washingtonem stále v kontaktu, ale že pokud jde o možný mírový plán na ukončení konfliktu na Ukrajině, nemá od srpnového summitu Trumpa s ruským prezidentem Vladimirem Putinem co nového sdělit. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov novinářům řekl, že kontakty s Američany pokračují, ale zatím se neudělalo dost pro to, aby mohl být uspořádán nový summit.

Invazi na Ukrajinu, která začala v únoru 2022, nařídil Putin, který tak v Evropě rozpoutal největší ozbrojený konflikt od konce druhé světové války.

Nový mírový plán pro Ukrajinu schválil sám Trump, píší média v USA

Prezident USA schválil nový americký mírový plán, který má zastavit ruskou invazi na Ukrajinu. Kyjev se přitom na vzniku dokumentu nepodílí. USA jej sice v hrubých obrysech informovaly, podrobnosti...

