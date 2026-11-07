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Nový Zéland sčítá hlasy z parlamentních voleb. O prvenství se vede těsný souboj

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  10:26aktualizováno  10:34
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Lidé během volebního večera v rámci setkání příznivců Labouristické strany,...

Lidé během volebního večera v rámci setkání příznivců Labouristické strany, jejímž předsedou je Chris Hipkins, v Upper Huttu na Novém Zélandu. (7. listopadu 2026) | foto: Reuters

Příznivci sledují výsledky ve volebním štábu Christophera Luxona, předsedy...
Příznivci se scházejí ve volebním štábu předsedy Labouristické strany Chrise...
Mark Mitchell, kandidát Národní strany za volební obvod Whangaparaoa, vítá...
Příznivci jásají ve volebním štábu premiéra Christophera Luxona, předsedy...
6 fotografií
V parlamentních volbách na Novém Zélandu po sečtení 60 procent hlasů těsně vede vládní středopravicová Národní strana s 29,45 procenty hlasů před hlavní opoziční labouristickou stranou. Ta získala 29,25 procenta. Oficiální výsledky budou zveřejněny až 27. listopadu.

„Upřímně řečeno, myslím si, že (Národní strana) si vede o něco lépe, než jsme očekávali,“ uvedl dříve labouristický poslanec Kieran McAnulty. „Neděláme z toho příliš velké závěry, protože počet oznámených hlasů je zatím relativně nízký,“ dodal.

První odhady naznačovaly, že stávající vládní koalice získá dostatek mandátů k udržení moci.

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Levicové strany, včetně labouristů, se snaží zabránit tomu, aby vládní koalice vedená Národní stranou obhájila mandát. Pokud by se jim to podařilo, stala by se současná vláda první novozélandskou vládou za téměř 50 let, která by po jediném volebním období skončila.

Země přešla v roce 1996 na smíšený poměrný volební systém, což znamená, že voliči hlasují jak pro stranu, tak pro kandidáta v místním volebním obvodu.

Národní strana vede pravicovou koaliční vládu od voleb v roce 2023. Premiér Christopher Luxon, bývalý manažer letecké společnosti, který se do parlamentu dostal v roce 2000, stojí v čele strany od roku 2021.

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