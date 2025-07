Média krok dávají do souvislosti s článkem WSJ o vazbách Trumpa na finančníka Jeffreyho Epsteina, jenž zemřel v roce 2019 ve vězení, kde čekal na proces kvůli obvinění ze zneužívání nezletilých dívek.

Leavittová podle CNN uvedla, že Bílý dům vyřadil WSJ z takzvaného press poolu pro cestu Trumpa do Skotska kvůli tomu, co označila za „falešné a pomlouvačné chování“ deníku.

Odkazovala tím na nedávný článek listu o Trumpovi a Epsteinovi, dodala CNN. Text z minulého čtvrtka popisoval psaná přání Epsteinovi k jeho narozeninám v roce 2003 a byl mezi nimi i vzkaz s kresleným obrázkem nahé ženy a Trumpovým podpisem.

Americký prezident vzápětí existenci takového přání Epsteinovi popřel a podal na WSJ žalobu kvůli pomluvě. Žádá náhradu škody nejméně deset miliard dolarů (přes 211 miliard korun). WSJ si podle svého vyjádření stojí za svým zpravodajstvím.

„The Wall Street Journal ani žádná jiná média nemají zaručený zvláštní přístup k informování o prezidentovi Trumpovi v Oválné pracovně, na palubě (prezidentského speciálu) Air Force One či v jeho soukromých pracovních prostorách,“ uvedla v pondělí Leavittová.

Součástí skupiny novinářů pro cestu do Skotska podle ní bude 13 různých médií. Zástupce WSJ mezi nimi nebude, ačkoliv podle Politica měla původně na tuto cestu jet reportérka deníku Tarini Partiová. Mluvčí Bílého domu se zároveň odmítla vyjádřit k tomu, zda bude The Wall Street Journal součástí press poolu v budoucnu. Nevyjádřil se zatím ani samotný WSJ.

Šéfka nezávislého Sdružení zpravodajů Bílého domu (WHCA) Weijia Jiangová označila krok Bílého domu za hluboce znepokojivý, jde podle ní o potrestání mediální společnosti, jejíž zpravodajství se mu nelíbí, a je v rozporu s prvním dodatkem americké ústavy, který garantuje svobodu projevu.

„Důrazně žádáme Bílý dům, aby vrátil The Wall Street Journal do původního press poolu a na palubu Air Force One pro nadcházející cestu prezidenta do Skotska,“ dodala.

Nejde o první případ

Až do letošního roku přidělovala místa ve skupině novinářů majících přístup k veřejným aktivitám americké hlavy státu právě WHCA, podotkla CNN. Po nástupu Trumpovy administrativy však nad tímto procesem převzala kontrolu Leavittová. Od té doby mají novináři obavy, že Trumpova administrativa tuto moc využije k trestání zpravodajských médií, podotkla CNN.

Vyřazení WSJ z Trumpovy cesty do Skotska není prvním případem, kdy Bílý dům pod vedením tohoto prezidenta omezil přístup médií na akce hlavy státu.

Z press poolu už dříve vyloučil agenturu AP za to, že nadále používala geografický název Mexický záliv, zatímco současný americký prezident chce, aby se moři jižně od Spojených států říkalo Americký záliv.

AP postup prezidentské kanceláře označila za zásah proti svobodě slova. Odvolací soud nicméně v červnu rozhodl, že Bílý dům může AP zakázat přístup na některé mediální akce prezidenta.

Epsteinův případ v posledních dnech opět figuruje v médiích, neboť Trumpova administrativa nedávno oznámila, že navzdory očekávání nezveřejní žádné další materiály o zesnulém finančníkovi. To vyvolalo kritiku i z řad některých republikánů, Trump se ocitl pod tlakem a před několika dny uvedl, že chce nechat zveřejnit část soudních dokumentů o případu.