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Žena, kterou Trump dle poroty sexuálně napadl, dostala odškodné miliony dolarů

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  19:56
Kauza Carrolová. Skica ze soudní místnosti, kde se rozebírala civilní žaloba...

Kauza Carrolová. Skica ze soudní místnosti, kde se rozebírala civilní žaloba někdejší novinářky proti Donaldu Trumpovi. (9. května 2023) | foto: Reuters

Donald Trump sexuálně zneužil spisovatelku a bývalou novinářku E. Jean...
Donald Trump sexuálně zneužil spisovatelku a bývalou novinářku E. Jean...
Donald Trump sexuálně zneužil spisovatelku a bývalou novinářku E. Jean...
Donald Trump sexuálně zneužil spisovatelku a bývalou novinářku E. Jean...
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Americká novinářka Elizabeth Jean Carrollová již obdržela více než 5,6 milionu dolarů (119 milionů Kč) odškodného, které jí v roce 2023 přiznala porota za to, že ji nynější prezident USA Donald Trump v roce 1996 sexuálně napadl, a když o incidentu promluvila veřejně, začal o ní šířit pomluvy. Informovaly o tom v úterý tiskové agentury s odvoláním na soudní záznamy a právníky poškozené.

Tato platba – pět milionů dolarů přiznaných porotou plus úroky – odešla podle záznamů soudu v pondělí z účtu, na kterém byly peníze uloženy v úschově už od rozhodnutí poroty po dobu odvolacího řízení v očekávání soudního příkazu.

Trump před 30 lety sexuálně zneužil novinářku, rozhodla porota

Carrollové advokátka Roberta Kaplanová v úterý potvrdila, že peníze dorazily na účet. „S potěšením oznamujeme, že obdržela odškodné, které jí přiznala porota,“ uvedla Kaplanová v prohlášení.

Newyorský soudce minulý týden vydal příkaz, podle něhož mohly být peníze 82leté Carrollové vyplaceny spolu s úroky, které narostly od vynesení rozsudku.

Právníci Carrollové o vyplacení odškodného požádali poté, co nejvyšší soud USA odmítl projednat odvolání proti tři roky starému rozsudku v občanskoprávním sporu. Trump se proti nařízení newyorského soudce odvolal k federálnímu odvolacímu soudu na Manhattanu.

Trest za sexuální napadení i pomluvy: žena dostane miliony od Trumpa i s úroky

Mluvčí Trumpova právního týmu v úterý podle agentury Reuters zopakoval prohlášení, které již vydal po rozhodnutí newyorského soudce: „Americký lid stojí za prezidentem Trumpem a požaduje okamžité ukončení všech honů na čarodějnice, včetně této frašky financované demokraty, kterou představují podvody Carrollové.“

Porota v roce 2023 dospěla k verdiktu u soudu, jehož se Trump neúčastnil a u kterého někdejší sloupkařka časopisu Carrollová vypověděla, že ji sexuálně napadl ve zkušební kabince luxusního obchodního domu na Manhattanu.

Ve své knize z roku 2019 popsala to, co sama označila za znásilnění před 23 lety. Trump, který v době vydání knihy vykonával první prezidentský mandát, ovšem trval na tom, že Carrollovou neznal, a nařkl ji, že se snaží propagovat své paměti na jeho úkor a že má politický motiv.

Trump se rovněž odvolává proti odškodnému ve výši 83 milionů dolarů za pomluvu, které Carrollové přiznala jiná manhattanská porota po soudním řízení v lednu 2024, při kterém Trump krátce vypovídal.

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