Zavřete radši Putina. Novinářka uprchla z domácího vězení a ponížila Kreml

„Protože náš stát odmítá dodržovat své vlastní zákony, odmítám dodržovat omezující opatření, která mi uložil v podobě domácího vězení, a propouštím se z něj k 30. září 2022,“ prohlásila Ovsjannikovová ve videu z neznámého místa, které ve středu zveřejnila na Telegramu.

„Vážení zaměstnanci Federální vězeňské služby, nasaďte Putinovi takový náramek,“ řekla novinářka s odkazem na elektronické sledovací zařízení, které jí ruští úředníci umístili na kotník. „Je to on, kdo musí být izolován od společnosti, ne já. Měl by být souzen za genocidu ukrajinského lidu a za to, že masově ničí mužskou populaci Ruska,“ dodala.