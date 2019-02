Italský novinář, který psal o Palachovi a neofašistech, dostal ochranku

Lidé z tohoto prostředí jemu i jeho rodině už několikrát vyhrožovali smrtí. „Když ještě veřejnost moji tvář neznala, mohl jsem se dostat na setkání a do průvodů krajní pravice, o nichž jsem psal zprávy a dokumentoval je. Už několik let, jak si dovedete představit, to dělat nemohu,“ řekl Berizzi minulý měsíc.



Ve své knize Nazi Italia razí tezi, že fašismus v Itálii nabral za posledních 15 let na síle, ale ve skutečnosti vlastně nikdy na síle neztratil. „Nejprve k tomu nedozrál čas a fašisté se styděli sebe samé takto definovat a otevřeně se projevovat.

Dnes už čas dozrál a skuteční fašisté se beze studu projevují. Politická a veřejná rozprava fašismem nasákla: za ‚normální‘ se považuje to, co normální není. Fašismus se stal legitimním. Odpadly předsudky s ním spojené a mnozí (neofašisté) se přestali stydět,“ shrnul Berizzi závěry své knihy.

Berizzimu bývá přisuzován původ slova „fascioleghismo“, novotvaru, který se skládá z italského slova pro fašismus a názvu vládní strany Liga. „Je to nová tvář Ligy, kdysi autonomistické a protifašistické strany, která se s nástupem (Mattea) Salviniho stala pravým opakem. Nyní to je nacionalistická strana hlásající svrchovanost (Itálie), spojila se s fašisty, legitimizovala je a do vlády vnáší jejich hesla (počínaje sloganem ‚Italové především‘),“ vysvětlil italský novinář novotvar.

Liga, krajní pravice

Na otázku, zda Ligu považuje za krajně pravicovou sílu odpověděl: „Ano, současná Liga, třebaže se tak nedefinuje, je krajně pravicová strana, napojená na ty nejdůležitější evropské krajně pravicové strany.“

Liga severu, dříve marginální strana, původně usilovala o odtržení Padánie, tedy oblasti v povodí řeky Pádu na severu Itálie, od zbytku Itálie. Nynější vicepremiér a ministr vnitra Salvini vedení strany převzal na konci roku 2013. Před loňskými volbami vypustil z názvu slovo „sever“ a následný úspěch založil na vyhrocené protiimigrační rétorice. V březnových volbách odevzdalo krajně pravicové Lize hlas 17 procent voličů. Podle průzkumu zveřejněného tento týden by nyní Lize dala hlas více než třetina voličů.

Za hegemona nynější neofašistické scény považuje Berizzi organizaci CasaPound Italia (CPI), která se ustavila jako pravicové sociální centrum a postupně se stala celonárodní politickou silou. CPI byla v letech 2014 až 2015 napojena na Salviniho Ligu a soustavně přetahuje sympatizanty ostatních neofašistických a neonacistických uskupení - příkladem může být odliv členů krajně pravicové stranu Forza Nuova (Nová síla), jejíž šéf o sobě otevřeně hovoří jako o fašistovi.

„Mnoho z těchto (krajně pravicových) hnutí si politiky této vlády, která prosazuje svrchovanost Itálie, cení a ‚kapitána‘ Salviniho chápou jako svůj referenční bod. Ten jejich sympatie opětuje a den co den cituje (fašistického diktátora Benita) Mussoliniho,“ konstatoval italský novinář.