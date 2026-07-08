Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Plánuje převrat, obvinil nově zvolený prezident Kolumbie svého předchůdce

Autor: ,
  8:17
Volební atmosféra v Kolumbii. Na snímku krajně pravicový právník a podnikatel...

Volební atmosféra v Kolumbii. Na snímku krajně pravicový právník a podnikatel Abelardo de la Espriella (1. června 2026) | foto: Reuters

Kolumbijský prezident Gustavo Petro hovoří během tiskové konference na...
Kolumbijský prezident Gustavo Petro hovoří během tiskové konference na...
Krajně pravicový kandidát Abelardo de la Espriella při projevu k příznivcům po...
Volební atmosféra v Kolumbii. Ve druhém kole prezidentských voleb se střetne...
41 fotografií
Nově zvolený kolumbijský prezident Abelardo de la Espriella obvinil končící hlavu státu Gustava Petra z plánování puče s cílem zůstat u moci. Petro v pondělí řekl, že odmítá uznat de la Espriellovo vítězství ve druhém kole prezidentských voleb. Pravicový politik de la Espriella přerušil proces přebírání moci ve státě.

Druhé kolo prezidentských voleb se konalo 21. června. De la Espriella v něm porazil levicového kandidáta Ivána Cepedu.

Petro, který je prvním levicovým prezidentem Kolumbie, tvrdí, že volby provázely podvody. Důkazy pro to však nepředložil.

V Kolumbii těsně vyhrál pravičák de la Espriella podporovaný Trumpem

De la Espriella v úterý ve videu na sociálních sítích řekl, že Petro a Cepeda mají v plánu „se udržet u moci za každou cenu“ prostřednictvím převratu, jakým je neuznání jeho vítězství. Důkazy, které by podložily jeho tvrzení, však nezveřejnil.

„Coby zvolený prezident vyzývám kolumbijskou armádu, aby dodržela svoji přísahu, že bude chránit ústavu a demokracii, a aby neuposlechla nařízení vydávaná Petrem,“ uvedl politik, kterého podporuje americký prezident Donald Trump.

O prezidentské křeslo v Kolumbii se utká krajně pravicový „Tygr“ a levicový kandidát

Proces předání moci, kdy administrativa končícího prezidenta předává nově zvolené hlavě státu informace potřebné pro vládnutí, tak poznamenávají vzájemná obvinění, jež proti sobě navzájem vznášejí de la Espriella a Petro.

De la Espriella, právník a podnikatel, který se až do prezidentské kandidatury nikdy neucházel o volený post, Cepedu porazil o jeden procentní bod, tedy o něco přes 251 000 hlasů. Mezinárodní pozorovatelé z EU nebo USA po volbách ocenili transparentnost a efektivitu sčítání hlasů a systém byl podle nich spolehlivý.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Vyostřená atmosféra na summitu NATO trvá. Babiš na fóru dostal čestné místo

Premiér Andrej Babiš v první řadě na fóru obranného průmyslu. (7. července 2026)

Od našich zpravodajů v Turecku Zatím to moc nevypadá, že na summitu NATO v turecké Ankaře bude Česká republika mluvit jednotně. Prezidenta Petra Pavla sice předběžné opatření Ústavního soudu vypravilo na akci v rámci české...

OBRAZEM: Festival nejtvrdší muziky otevřely soutěže v bolestivých disciplínách

Na trutnovském Bojišti odstartovala pětidenní uznávaná přehlídka nejtvrdší...

Na trutnovském Bojišti odstartovala pětidenní uznávaná přehlídka nejtvrdší metalové hudby Obscene Extreme. Součástí prvního dne 27. ročníku je i Freak Festival se soutěžemi v bizarních a často velmi...

V džínách naostro rozdráždila Ameriku. Lolitku z ní udělala vlastní matka

Brooke Shieldsová ve slavné reklamě na džíny Calvin Klein

Desítky let před tím, než část světa pobouřila Sydney Sweeney v reklamě na džíny, vzbudila v upjatém denimu skandál náctiletá Brooke Shieldsová. Za její kariérou, která často hraničila s dětskou...

Na summitu se míjeli. Dáme selfie, když mě posadí vedle Pavla, žertoval Babiš

Premiér Andrej Babiš (ANO) s manželkou Monikou před neformální večeří na...

Od našich zpravodajů v Turecku Premiér Andrej Babiš (ANO) s manželkou Monikou vyrazil na neformální večeři pro hlavy států a vlád pořádanou prezidentem Turecka Recepem Tayyipem Erdoganem s chotí. Na stejnou akci se jen několik...

OBRAZEM: Do Karlových Varů přišla nejen „smetánka“, ale i politici a manažeři

Ministr obrany Jaromír Zůna (nestr. za SPD) prochází červeným kobercem na...

Politici, vlivní manažeři i hvězdy showbyznysu. Jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech přilákal do lázeňského města desítky prominentních hostů. Podívejte se v...

Babiš seděl na neformální večeři se Zelenským. Mluvil jsem i s Trumpem, řekl

Druhý den summitu NATO v Ankaře. Premiér Andrej Babiš (ANO) na tiskové...

Od našich zpravodajů v Ankaře Šéf vládní delegace na summit NATO v turecké Ankaře Andrej Babiš (ANO) má za sebou první z velkých akcí. V úterý se zúčastnil neformální večeře pro hlavy států a vlád pořádané prezidentem Turecké...

8. července 2026  7:37,  aktualizováno  8:49

Drahá paliva vrátila Rusy do sedel. Masivně vykupují koně, vyjdou levněji

Auta stojí ve frontě u čerpací stanice v krymském Simferopolu. (12. června 2026)

Rostoucí ceny benzinu v Rusku zachránily tisíce koní před jatky. Obyvatelé venkova je stále častěji kupují místo terénních aut, protože jsou levnější na provoz v oblastech bez silnic, při cestách do...

8. července 2026  8:42

Obranné výdaje, Ukrajina i evropský průmysl. Co prezident Pavel řešil v Ankaře

Prezident Petr Pavel na summitu NATO v turecké Ankaře. (7. července 2026)

Hlavními tématy bilaterálních jednání prezidenta Petra Pavla na okraj summitu Severoatlantické aliance v Ankaře byly vyšší obranné výdaje, podpora Ukrajiny a větší integrace evropského obranného...

8. července 2026  8:32

U Znojma uhořel muž. Skládka na Brněnsku je stále v plamenech, dva zranění hasiči

Jihomoravští hasiči likvidují požár skládky u Bratčic na Brněnsku. (8. července...

Jihomoravští hasiči mají za sebou mimořádně náročnou noc. U Bratčic na Brněnsku dál likvidují rozsáhlý požár skládky, kvůli němuž vyhlásili třetí stupeň požárního poplachu. Na místě se během zásahu...

8. července 2026,  aktualizováno  8:28

Plánuje převrat, obvinil nově zvolený prezident Kolumbie svého předchůdce

Volební atmosféra v Kolumbii. Na snímku krajně pravicový právník a podnikatel...

Nově zvolený kolumbijský prezident Abelardo de la Espriella obvinil končící hlavu státu Gustava Petra z plánování puče s cílem zůstat u moci. Petro v pondělí řekl, že odmítá uznat de la Espriellovo...

8. července 2026  8:17

V Ankaře očekávám silný závazek NATO k podpoře Ukrajiny, prohlásil Rutte

Generální tajemník NATO Mark Rutte a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj...

Generální tajemník NATO Mark Rutte na summitu v Ankaře očekává silný závazek pokračovat v podpoře Ukrajiny. Spojenci budou podle něj diskutovat i o obnovení plavby v Hormuzském průlivu.

8. července 2026  8:03

Pád člověka do kolejiště zastavil část metra A, mladík nepřežil

Zásah IZS v tunelu pražského metra A

Kvůli pádu člověka do kolejiště dnes ráno nejezdilo zhruba hodinu a půl na lince A metro mezi stanicemi Dejvická a Želivského. Zhruba dvacetiletý muž srážku s projíždějící soupravou ve stanici...

8. července 2026  6:42,  aktualizováno  7:54

USA udeřily na Írán, reagovaly na útoky na komerční lodě v Hormuzu

Američané podnikli další ze série útoků proti Íránu (8. července 2026)

Americká armáda oznámila, že podnikla sérii útoků proti Íránu v reakci na íránské údery proti třem komerčním plavidlům proplouvajícím Hormuzským průlivem, informují agentury.

7. července 2026  23:25,  aktualizováno  8. 7. 7:42

Vary poprvé propojily knihy s filmem. O zájem producentů bojovali i čeští autoři

Michaela Dermauw z nakladatelství Host prezentuje knihu Patrika Bangy na Book...

Karlovarský festival letos poprvé hostil projekt Book to Screen, který propojuje knižní a filmový svět. Mezi osmi tituly ze střední a východní Evropy, jež se ve Varech představily producentům jako...

8. července 2026  7:16

Rusko znovu zaútočilo na Kyjev. Hořelo na několika místech

Rusové podnikli další útok na Kyjev (8. července 2026)

Rusko v úterý krátce před půlnocí SELČ znovu zaútočilo balistickými raketami na Kyjev. Oznámila to ukrajinská armáda a úřady. Kyjevský starosta Vitalij Kličko informoval, že podle současných...

8. července 2026  7:07

Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala
Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala

Chcete, aby si vaše dítě vybudovalo správné návyky pro dodržování pitného režimu? Práci vám usnadní dětská lahev NUK Perfect Match Koala, jejíž...

„Hrozí nám zničením.“ Netanjahu je proti možnému prodeji amerických F-35 Turecku

Americký prezident Donald Trump přijal izraelského premiéra Benjamina...

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu se kriticky vyjádřil k možnému prodeji amerických bojových letounů F-35 Turecku. Zároveň v rozhovoru se stanicí CNN zlehčoval, že by měl napjaté vztahy s...

8. července 2026  6:15,  aktualizováno  6:34

SPD odmítá plán na zbraně pro Ukrajinu, o zapojení chce jednat na koaliční radě

Předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura před koaličním jednáním (2. března 2026)

Na páteční koaliční radě chce SPD jednat o zapojení České republiky do iniciativy, pomocí které evropské země a Kanada financují americké vojenské vybavení určené pro Ukrajinu. Vládní hnutí s českou...

8. července 2026  6:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.