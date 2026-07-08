Druhé kolo prezidentských voleb se konalo 21. června. De la Espriella v něm porazil levicového kandidáta Ivána Cepedu.
Petro, který je prvním levicovým prezidentem Kolumbie, tvrdí, že volby provázely podvody. Důkazy pro to však nepředložil.
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De la Espriella v úterý ve videu na sociálních sítích řekl, že Petro a Cepeda mají v plánu „se udržet u moci za každou cenu“ prostřednictvím převratu, jakým je neuznání jeho vítězství. Důkazy, které by podložily jeho tvrzení, však nezveřejnil.
„Coby zvolený prezident vyzývám kolumbijskou armádu, aby dodržela svoji přísahu, že bude chránit ústavu a demokracii, a aby neuposlechla nařízení vydávaná Petrem,“ uvedl politik, kterého podporuje americký prezident Donald Trump.
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Proces předání moci, kdy administrativa končícího prezidenta předává nově zvolené hlavě státu informace potřebné pro vládnutí, tak poznamenávají vzájemná obvinění, jež proti sobě navzájem vznášejí de la Espriella a Petro.
De la Espriella, právník a podnikatel, který se až do prezidentské kandidatury nikdy neucházel o volený post, Cepedu porazil o jeden procentní bod, tedy o něco přes 251 000 hlasů. Mezinárodní pozorovatelé z EU nebo USA po volbách ocenili transparentnost a efektivitu sčítání hlasů a systém byl podle nich spolehlivý.