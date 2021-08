Chufuova bárka nově zdobí egyptské muzeum, stará je téměř pět tisíciletí

Asi 4 600 let stará sluneční bárka faraona Chufua (známého také jako Cheops) byla převezena do nového Velkého egyptského muzea, které se má brzy otevřít nedaleko pyramid v Gíze. Informovala o tom agentura AFP s odkazem na tamní ministerstvo památek. Sluneční bárky měly zesnulého přepravit do posmrtného života.