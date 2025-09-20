Nové Troubles? V Severním Irsku bobtná nenávist vůči menšinám. Úřady panikaří

V červnu letošního roku došlo ke žhářskému útoku na odpočinkové centrum v severoirském Larne, kde se nouzově schovávaly rodiny s dětmi po předchozích nepokojích spojených s údajným pokusem o znásilnění nezletilé dívky dvěma 14letými chlapci.
Od té doby je severoirské městečko neklidné. Opouští ho rodiny s odlišným původem, ale i celé romské komunity. Britská BBC nedávno informovala, že celkem 60 procent romské populace opustilo město Ballymena. A to hlavně v důsledku obav z rasově motivovaných útoků, kterých je v Severním Irsku nejvíce od roku 2004.
„Protesty v Ballymeně stále pokračují a jejich terčem jsou domy cizinců, zatímco v Belfastu nadále operují domobrany, které se zaměřují na etnické menšiny,“ popisuje situaci severoirský investigativní web The Detail .
Ten prostřednictvím zákona, který umožňuje vyžádat si informace od úřadů, získal spoustu interních dokumentů, ze kterých podle něj vyplynulo, že úřady mají obavy z „motýlího efektu“. Úředníci vyjádřili obavy, že rasové násilí, ke kterému došlo v Ballymeně, Larne a Belfastu, by se mohlo ještě zintenzivnit. Jeden incident, ať už místní nebo mezinárodní, by tak mohl vyvolat rozsáhlé nepokoje.
Selhání úřadů v ochraně
„Jedná se o trvalou krizovou situaci způsobenou opakujícími se veřejnými nepokoji,“ napsal vysoký severoirský úředník během meziresortního jednání s policií na začátku července.
Další interní briefing varoval před „vysokým rizikem nepokojů, násilí a vigilantismu (vykonání trestu bez soudu – pozn. red.)“ a před skutečností, že etnické menšiny „se v Severním Irsku cítí nevítané“.
|
Úkryty ve sklepech, hořící areál pro cizince. Migranti rozbouřili Severní Irsko
Úřady rovněž nevědí, kam vysídlené či vyhnané cizince umístit. Po útoku na rekreační centrum v Larne varovaly, že v případě obnovení nepokojů budou mít potíže zajistit bezpečné nouzové ubytování, navrhly tak využít vojenské základny.
„Boj proti rasismu a nenávisti je klíčovou součástí naší širší činnosti v oblasti budování dobrých vztahů, jejímž cílem je vytvořit inkluzivnější prostředí pro všechny,“ říká severoirský úředník.
Děti se bojí chodit do škol
Úřední korespondence, již se serveru The Detail podařilo získat, zmiňuje také kolosální dopad na děti, ať už nově příchozí, či usedlé. Mnoho dětí má také „velké obavy“ o své kamarády, které museli školu opustit.
Školy uvedly, že řada dětí, které přesto školu navštěvují, vykazovaly známky traumat a mnoho z nich je citlivých i na menší hluk, zvuk sirén či zvuk vrtulníků.
„Při nepokojích v srpnu 2024 i v červnu 2025 byly děti bez doprovodu žádající o azyl, které byly v péči zdravotnických zařízení, nuceny opustit své domovy, zatímco jiné byly ‚preventivně‘ přemístěny z důvodu jejich bezpečnosti. Bylo jim doporučeno zamykat dveře a okna, udržovat telefony nabité a dodržovat další bezpečnostní opatření,“ vyplývá z úředních dokumentů.
Sud s prachem
Hraniční oblast Severního Irska a stejně tak Skotsko jsou dlouhodobě ohniskem napětí nejen mezi místními a menšinami. Od 60. až do hlubokých 90. let, tedy v období takzvaných Troubles, byl region dlouhodobě destabilizován. Až koncem milénia se podařilo situaci urovnat. A ačkoli Velkopáteční dohoda z roku 1998 vedla k odzbrojení hlavních irských republikánských a loajalistických militantních skupin, odštěpené frakce přetrvávají.
Tyto skupiny nadále ovládají některé komunity prostřednictvím zastrašování, finančního vydírání a obchodu s drogami a jsou zapojeny do rasově motivovaných útoků, jak na začátku tohoto roku uvedla organizace monitorující paramilitární aktivity.
|
Kvůli migrantům bouří i severoirská Ballymena, noční střety rozhánějí těžkooděnci
Na počátku období Troubles byli někteří katolíci a protestanti násilně vyhnáni ze svých domovů v oblastech, kde byli v menšině, a sektářské útoky zůstaly běžné po tři desetiletí násilí a následného nedokonalého míru.
„Sektářství a rasismus se od sebe nikdy příliš nelišily,“ řekl Dominic Bryan, profesor na Queens University Belfast, který se zabývá výzkumem skupinové identity a politického násilí.
„Není pro mě žádným překvapením, že se společnost mění a Severní Irsko se stalo zcela odlišnou společností než před 30 lety, a že se některé z těchto ‚vyloučených skupin‘ posunuly,“ řekl Bryan a dodal, že takové předsudky lze pozorovat i mezi irskými nacionalisty.
Na bodu varu
Imigrace byla v Severním Irsku historicky nízká. Roky konfliktu zde vedly k vytvoření uzavřené společnosti, která nebyla zvyklá na asimilaci cizinců.
Podle Bryana hrají roli i další faktory. Všechna dotčená města mají velké ekonomické problémy, nevyhovující bydlení a jsou závislá na zdravotnictví a odvětvích, jako je balení masa a výroba, která potřebují stále více migrujících pracovníků.
„Lidé tady jsou doslova na bodu varu,“ řekl Neil Brammeld, obyvatel Ballymeny. Rozmanitá kultura města byla vítána a všichni spolu vycházeli, problémy podle něj ovšem způsobovalo „několik vyvolených“.
Severní Irsko nemá specifickou legislativu týkající se trestných činů z nenávisti, i když některé incidenty související s rasou mohou být stíhány v rámci širších zákonů.
Ohniska rasového napětí v Severním Irsku
Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License