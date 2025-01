Latina, Bible a výchova vlastenců. Meloniová velí k reformě školství

„Jsem matka, žena, Italka a křesťanka.“ Tak se Meloniová hrdě popsala na předvolebním mítinku ještě předtím, než se z ní stala jedna z nejmocnějších žen světa. A její reforma školství to reflektuje. Ve spolupráci s ministrem školství Giuseppem Valditaraou by osnovy rádi založili na lásce k Itálii. „Chceme se podívat na historii bez ideologického balastu a s důrazem na Itálii a její zasazení do Evropy a celého Západu,“ vysvětlil podle listu The Times.

Středobodem bude italský lid, starověké Řecko a Řím a první století křesťanství. Z dalších priorit Valditara jmenuje důraz na gramatiku a Bibli. „Musíme posílit znalost kořenů italské kultury,“ míní. Ruku v ruce s tím jde návrat latiny. Tu budou mít studenti jako volitelný předmět maximálně jednou týdně.

Opomenout nesmíme ani umění, ministr školství by rád, aby děti uměly recitovat slavné italské básně zpaměti. Podle expertů na italské školství jde o jasný protiklad proti globalistickému pojetí výuky, jak ho prosazovala ministryně školství Letizia Morattiová za vlády Silvia Berlusconiho mezi lety 2001 až 2006.

Finální podoba návrhu reformy by měla být hotova do konce března, v platnost pak vejde po schválení parlamentem od příštího roku. Nejde pochopitelně o soukromý rozmar italské premiérky. Ta vše konzultovala s početným poradním týmem, ve kterém nechyběli zástupci velkých italských listů, ale ani persony z uměleckého světa. Jmenujme například houslistu Uta Ughiho či baletku Flavii Valloneovou, která vystupuje ve slavné milánské La Scale.

Sebevražda, míní odpůrci nových osnov

Ti se shodli, že žáci prvního stupně by měli začít studiem slavných spisovatelů z ciziny, kteří pro ně budou stravitelnější, konkrétně jsou zmíněni Jules Verne a Robert Louis Stevenson. Následovat bude Homér a jeho epos Ilias a Odyssea či Vergiliovo dílo Aeneis, které má jasná pojítka s Itálií. Svěží a moderní vítr chtějí autoři osnov přinést využitím komiksů a knih od Ricka Riordana, který ve svých dílech s ústředním hrdinou Percy Jacksonem převyprávěl řecké mýty.

Latina z italských škol zmizela v roce 1978, ve stejné době se začalo upouštět od biflování básní. Učitelé přešli spíše na podporu kreativity u dětí. Členové vládnoucí strany Bratři Itálie to však vidí jinak. „Jedině oživením latiny, hudby a podporováním národní identity skrze naši historii dokážeme vychovat děti, které budou umět čelit výzvám moderní doby,“ míní poslankyně Paola Frassinettiová.

Zástupce studentských odborů Tommaso Martelli vidí v plánovaných změnách určitou formu zpátečnictví. „Je to zjevná politická snaha v souladu s konzervativními názory současné vlády,“ tvrdí. Za pravdu mu dává i rektor univerzity v Sieně Tomaso Montanari. „Nápad, že by děti měly studovat historii jen z jednoho určitého pohledu, je sebevražedný. Ale je to v duchu pravice, která se řídí taktikou, že pokud mladí nebudou vědět nic o Africe, budeme si moci jednoduše legitimizovat třeba kolonialismus s odůvodněním, že jsme do Etiopie či Libye přinesli civilizaci a prosperitu,“ vysvětluje.