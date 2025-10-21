V Dillí se vzduch skoro dá krájet. Po oslavách se megalopole utápí ve smogu

Podle švýcarské firmy zaměřující se na kvalitu ovzduší IQAir, na kterou se odkázala agentura Reuters, šlo o nejznečištěnější vzduch na celé planetě. Během úterního rána se index kvality ovzduší (AQI) dostal na 442 bodů. WHO označuje hodnoty nad 300 bodů za hazardní, závažné a nebezpečné k dýchání.
Hustý smog doprovázela také snížená viditelnost. „Nikdy předtím jsem nic takového neviděl. Kvůli znečištění tu není nic vidět,“ řekl turista, který Nové Dillí navštívil, agentuře AP.
Indický nejvyšší soud minulý týden zmírnil nařízení, které zakazovalo petardy a povolil použití takzvaných „zelených petard“, které mají nižší enviromentální dopad. Soud stanovil, že je lze používat v určitých hodinách od soboty do úterý, ale podobně jako v minulých letech se toto pravidlo většinou nedodržovalo. Potvrzuje to i agentura Reuters.
OBRAZEM: Indové slaví svátek světel ohňostroji, Dillí přikryl hustý dým
Hinduistický svátek Díválí tradičně doprovázejí ohňostroje a dělobuchy. Slavností se účastnily miliony Indů. Hlavní město indické metropole má dlouhodobý problém se znečištěním nejenom ovzduší. V zimním období je aglomerace je náchylná k hustému smogu, protože chladný a těžký vzduch zachycuje stavební prach, emise z vozidel a kouř ze zemědělských požárů.