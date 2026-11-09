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Novaja gazeta vyklidila redakci. Přirozený cyklus, hodnotí konec deníku Kreml

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  16:20
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Ruský deník Novaja Gazeta definitivně ukončil svou činnost a vyklidil prostory...

Ruský deník Novaja Gazeta definitivně ukončil svou činnost a vyklidil prostory redakce. Na snímku je šéfredaktor listu Sergej Sokolov. (9. listopadu 2026) | foto: Reuters

Ruský deník Novaja Gazeta definitivně ukončil svou činnost a vyklidil prostory...
Ruský deník Novaja Gazeta definitivně ukončil svou činnost a vyklidil prostory...
Ruský deník Novaja Gazeta definitivně ukončil svou činnost a vyklidil prostory...
Ruský deník Novaja Gazeta definitivně ukončil svou činnost a vyklidil prostory...
16 fotografií
Novináři ruského nezávislého deníku Novaja gazeta v pondělí uspořádali poslední redakční poradu a vyklidili své kanceláře. Šéfredaktor listu koncem října oznámil, že deník kvůli tlaku Kremlu ukončuje činnost.

Novaja gazeta zůstávala po řadu let jedním z posledních ruských médií, která otevřeně kritizovala místní úřady a válku Moskvy proti Ukrajině. Bylo to v době, kdy ruské úřady stále více omezovaly svobodu projevu a vedly kampaň proti odpůrcům režimu.

Deník byl označen za takzvaného zahraničního agenta, což je označení, které z dob Sovětského svazu nese hanlivý podtext a obnáší další vládní kontrolu a komplikace pro subjekty přijímající podporu ze zahraničí. Novináři deníku byli zadržováni a vyslýcháni.

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Novaja gazeta v pondělí uspořádala poslední redakční poradu, informovala ruská média SOTAVision a Ostorožno, Novosti. Na fotografiích zveřejněných portálem Ostorožno, Novosti je šéfredaktor deníku Sergej Sokolov, jak sundává ze stěn fotografie novinářů zavražděných při útocích, které jsou obecně považovány za odvetu za jejich práci.

Mezi nimi byla i fotografie Anny Politkovské, která se řadu let zabývala obviněními z násilností páchaných ruskou armádou během vojenských tažení v Čečensku a patřila k prvním kritikům vlády prezidenta Vladimira Putina. Politkovská byla nalezena mrtvá ve svém domě v říjnu 2006, v den Putinových narozenin.

Sokolov v emotivním videu zveřejněném 30. října řekl, že deník byl „zabit“ a 9. listopadu přestane fungovat, neboť „ruské úřady, ruské tajné služby, donutily redakci ukončit práci“.

Organizace na ochranu lidských práv včetně Reportérů bez hranic (RSF) a Amnesty International ukončení činnosti deníku odsoudily. Ukončení činnosti listu je „další zničující ranou pro zbývající nezávislá média v Ruské federaci“, uvedl v prohlášení vysoký komisař OSN pro lidská práva Volker Türk.

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Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov označil tento krok za „běžný cyklus změn“. „Bylo by nesprávné tvrdit, že éra nezávislých ruských médií končí. Ruská média jsou velmi rozmanitá a rozvíjejí se ve vysoce konkurenčním prostředí,“ uvedl Peskov.

Moskva zavedla bezprecedentní cenzuru v době, kdy její vojáci válčí na Ukrajině, a přinutila většinu nezávislých médií odejít do exilu. Velká Británie a Finsko, které společně předsedají mezinárodní Koalici pro svobodu médií (MFC), ve společném prohlášení uvedly, že ukončení činnosti deníku Novaja gazeta je „výraznou připomínkou dlouhodobého tlaku, jemuž čelí nezávislá žurnalistika v Rusku“. Vyzvaly Rusko, aby „ukončilo represe vůči nezávislým médiím a novinářům“.

Novaja gazeta byla založena v roce 1993, krátce po rozpadu Sovětského svazu. Patřila k nejuznávanějším a nejznámějším ruským médiím, která informovala o porušování lidských práv a dokumentovala je.

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