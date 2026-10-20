Již několik měsíců probíhající neobvykle silný jev El Niño ovlivňuje počasí podél rovníku. Jihovýchodní Asii sužují požáry a hustý smog, zatímco na opačné straně Tichého oceánu zuří silné bouře, zapřičiňující povodně nebo třeba rozkvetení pouště Atacama, která je považována za nejsušší místo na planetě.
Silné požáry, jež zasáhly vegetaci na indonéském ostrově Sumatra a části Bornea a Nové Guineje, se pokouší zkrotit více než šedesát tisíc hasičů. Kouř proniká do dalších částí Asie a jen v Indonésii způsobuje respirační problémy u několika set tisíc lidí, informuje agentura AFP.
Extrémní následky El Niña
Jenže postupné následky jevu budou podle mezinárodní iniciativy Climate Impact Lab zaštítěné Univerzitou v Chicagu ještě mnohem drastičtější.
Fáze El Niño
Klimatologové v nové studii z letošního září odhadli, že následkem letošního supersilného jevu El Niño může po celém světě zemřít přes 451 000 lidí.
„Zpráva umožňuje odpovědným představitelům přesně zjistit, která akutní opatření mohou v nadcházejících měsících pomoci zachránit desítky tisíc lidských životů,“ řekl ke studii spoluzakladatel Climate Impact Lab Michael Greenstone.
Na analýze se podíleli vědci z University of Chicago, Kalifornské univerzity v Berkeley a Rhodium Group. Výsledky zatím nebyly publikovány v recenzovaném časopise; autoři uvedli, že odborný článek s plnou metodikou teprve připravují.
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Vedra, nemoci i hlad
Iniciativa zároveň podotýká, že na základě stále drastičtějších predikcí probíhající fáze El Niño očekává další růst tragických čísel. Jev způsobující oteplování patrně ještě zvedne letní teploty, které už tak patří v posledních letech k rekordním.
Vedra a s nimi spojená úmrtí podle nich zasáhnou především rozvojové a tropické země. Studie uvádí, že v příštích šesti měsících nejhůře postihnou Nigérii, Indonésii, Súdán, Indii či Brazílii. V první dvacítce zemí jsou také Spojené státy americké, kde vědci odhadli, že extrémní teploty způsobí úmrtí přibližně 3 500 lidí.
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S jevem jsou dle zprávy vedle přímých dopadů extrémních veder nebo silných dešťů spojená i další rizika – šíření nemocí, ztráta životního prostoru nebo potravinová nejistota. V příštím roce by mohla postihnout až padesát milionů lidí, zdůrazňuje Světový potravinový program.
Oteplování vyžaduje adaptaci
Fáze El Niño je pouze jednou z částí přirozeného komplexního cyklického jevu v oblasti Tichého oceánu. Během ní se oteplují vody ve východní a naopak ochlazují vody v západní části Pacifiku, což vyvolává dramatické změny počasí v Americe a Asii. Dopady se ale postupně přelévají takřka na celou planetu.
Letošní teplá fáze však překonala dosavadní rekordy. Vědci uvádějí, že může být výrazně silnější než předchozí epizody. Posilování jevu a stále drastičtější následky jsou navázané na globální oteplování, které jev dále přiživuje a zvyšuje riziko dalších extrémních teplot.
Predikce je ale dle iniciativy pouze nahlédnutím do budoucnosti, která lidstvo čeká, pokud nepřijme dostatečná adaptační opatření.
Teploty, které jsou dnes extrémní, budou během dvaceti let novou normou, upozorňují výzkumníci americké iniciativy. Lidstvo se tedy bude muset ve vlastním zájmu vyšším teplotám přizpůsobit a lépe plánovat, například přesnějšími předpovědmi nebo dostupnějšími metodami chlazení pro velké skupiny obyvatel.