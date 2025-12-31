Nová koule nese název Constellation Ball, v překladu koule souhvězdí, a je již devátou svého druhu, která se s odpočtem šedesáti sekund před půlnocí snese z bezmála čtyřicetimetrové výšky dolů.
Má průměr 3,8 metru a váží přes 5 400 kilogramů. Na křižovatce v centru Manhattanu tradice jejího spuštění přináší divákům symboliku naděje a nových začátků.
Novou kouli zdobí 5 280 kruhových krystalů značky Waterford, a to rovnou ve třech velikostech – 3,8 cm, 7,6 cm a 10,2 cm. Těleso je zároveň pokryto LED světly. Ozdobné krystaly tentokrát nejsou v trojúhelníkovém tvaru, který měly všechny verze od roku 1999.
„Každá nová velikost krystalu má jedinečný design, který oslavuje ducha věčné pozitivity koule,“ uvedli organizátoři akce One Times Square v prohlášení.
Podle Michaela Phillipse, prezidenta společnosti Jamestown vlastnící One Times Square, má koule symbolizovat „propojenost, celistvost a cyklickou povahu tradice oslavující věčný vztah mezi minulostí, přítomností a budoucností“.
Na slavném náměstí se ke sledování klesání koule každého silvestra shromažďuje přes milion lidí, uvádí web Times Square Billboard. Miliony dalších sledují oslavy na televizních obrazovkách. Všichni čekají na moment, kdy se v 23:59 zářící koule spustí po tyči.
Zatímco těleso padá, publikum odpočítává 60 sekund. Po odbytí půlnoci dav jásá a na Times Square padají konfety, zatímco se mnozí uchylují ke slavnostnímu polibku.
Velkolepé oslavy nejsou na Times Square žádnou novinkou. Poprvé koule doprovázela newyorské oslavy Nového roku v roce 1907. Tehdy vznikla díky ukrajinskému přistěhovalci a kovodělníkovi Jacobu Starrovi a bývalému vydavateli New York Times, Adolphu Ochsovi.
Jak popisuje web CNN, Ochs chtěl na začátku minulého tisíciletí přilákat davy k mrakodrapu jménem One Times Square, který se stal novým sídlem jeho novin. Když po několika letech oslav městské úřady zakázaly používání výbušnin, pověřil Starra, aby vytvořil novou vizuální reprezentaci oslav.
Z původní železo-dřevěné klece zdobené žárovkami se v průběhu staletí stala křišťálová koule s nejlepší technologií. Její koncept ale navždy stojí na námořních zařízeních, která v 19. staletí pomáhala námořním navigátorům s nastavením chronometrů. Přístavy a observatoře každý den ve stejný čas zvedly a spouštěly kovovou kouli, která pomáhala synchronizovat navigační přístroje.
Za nápad použít kouli k odpočtu příchodu nového roku jsou podle serveru považováni jak Ochs, tak hlavní elektrikář New York Times Walter Palmer. Ti se údajně inspirovali budovou Western Union Building v centru města, která každý den v poledne spouštěla časovou kouli.
Vnučka zmíněného kovodělníka a majitelka společnosti Artkraft Strauss, která byla dříve zodpovědná za sestup novoroční koule, Tama Starr, však v telefonickém rozhovoru uvedla, že podle ní to byl její dědeček, kdo přišel s nápadem spouštět kouli a osvětlovat ji v půlnoci číslicemi nového roku. „Byla to adaptace staré, užitečné věci,“ řekla Starr o použití tělesa k slavnostnímu odpočtu. „Okamžitě se stala populární. Lidé ji prostě milovali,“ sdělila CNN.
Odpočítávání posledních 60 sekund do půlnoci vnímá Starr jako „minutu mimo čas“. Bere ji jako chvíli k vytvoření novoročních předsevzetí. „Když se opravdu soustředíte, čas se zdá být pomalejší,“ uvedla. „Za jednu minutu opravdu můžete změnit svůj život – můžete se rozhodnout být jiní. Můžete se rozhodnout být laskavější a lepší,“ dodala.