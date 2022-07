Nepřipojí nás k Rusku, ale k SSSR. Jih Ukrajiny se bojí návratu do minulosti

V centru města, kde byla vztyčena i ruská vlajka, stojí od dubna socha komunistického vůdce Vladimira Lenina. Na bocích policejních aut nahradil ruský ekvivalent ukrajinské slovo „politsyja“. Některé obchody vedle ukrajinské hřivny přijímají i ruský rubl. Přenos internetových dat je nyní přesměrován přes Rusko a kvůli vyřazení ukrajinské mobilní sítě z provozu nabízejí pouliční prodavači ruské SIM karty.

Reportéři agentury Reuters hovořili s dvěma současnými obyvateli Nové Kachovky a třemi bývalými. Ti vypověděli, že vidí jasné znaky toho, že se vedení dosazené Ruskem snaží o těsné připoutání města a oblastí kolem Chersonu k Moskvě.

Představitel oblastní správy dosazené ruskými silami Kiril Stremousov novinářům řekl, že se vedení snaží v Chersonu protlačit plány na uspořádání referenda o připojení tohoto území k Rusku. Pochvalně mluvil o době před rozpadem Sovětského svazu v roce 1991, kdy byla Ukrajina jednou z 15 národních republik, jimž z Moskvy vládla komunistická strana.

„Rozhodli jsme se, tedy lidé z Chersonské oblasti rozhodli, že potřebujeme uspořádat referendum a hlasovat o připojení k Ruské federaci,“ řekl agentuře Reuters Stremousov, zástupce šéfa Chersonské oblastní správy jmenované Ruskem. Neuvedl ale pro plánovaný plebiscit žádné přesné datum.

Stremousov zároveň řekl, že během několika týdnů ruské internetové připojení kompletně pokryje Chersonskou oblast a vyjádřil naději, že ruský rubl bude v plném oběhu již začátkem příštího roku.

Zesílení snah o začlenění ukrajinského území u Černého moře do Ruska přitom přichází právě ve chvíli, kdy Ukrajinci slibují velkou protiofenzívu s cílem získat tyto oblasti zpět.

Kontrola nad Chersonem, jenž byl před válkou domovem milionu Ukrajinců, poskytuje Rusku pozemní koridor propojující jeho území s anektovaným Krymským poloostrovem. Chersonská oblast zároveň zahrnuje i kanál z řeky Dněpr, který je nezbytný k zajištění dodávek vody na poloostrov.

Nova Kachovka se nachází v Chersonské oblasti:

V úterý Bílý dům uvedl, že si Rusko připravuje podklady k anexi ukrajinského území – včetně zavedení rublu a nuceného používání ruských pasů. Rusové tak opakují podobné praktiky, které před lety používali na Krymu.

Ruská ambasáda ve Spojených státech zavrhla vyjádření Washingtonu jako „hluboce nepravdivá“. Kreml potvrdil, že o budoucnosti okupovaných oblastí na Ukrajině rozhodnou sami jejich obyvatelé. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov den poté zmínil, že válečné cíle Moskvy nyní míří dál než pouze na separatisty kontrolovaná území na Donbase a zahrnují i Cherson a sousední Záporoží na jihu země.

Kyjev na výroky odpověděl tím, že plánované referendum je nesmyslný návrh zinscenovaný proruskými kolaboranty, kteří budou po vytlačení ruských vojsk patřičně vyšetřováni.

Vzdělání v sovětském stylu

Ruská invaze již donutila k odchodu z města, které před válkou čítalo 60 tisíc obyvatel, mnoho lidí. Někteří z těch, kteří se rozhodli své domovy neopustit a zůstat v Nové Kachovce, jsou nyní naštvaní z toho, jak hluboce byly jejich běžné životy narušeny. Cítí, že jejich město se navrací do doby hospodářského strádání a autoritářské nadvlády Ruska pod Sovětským svazem.

Místní učitelka, která si nepřála být jmenována kvůli strachu z represálií, agentuře Reuters řekla, že vedení její školy koncem května svolalo zbylých 20 zaměstnanců a položilo jim otázku, kdo by byl po návratu dětí do školních lavic v září ochoten vyučovat ruské osnovy.

Samotná schůzka probíhala v ruštině, doplnila. Pouze dva z přítomných zvedli ruce. Ona sama by prý ze školy odešla, kdyby ji nutili opustit ukrajinské učební plány. „Miluji Ukrajinu. Proč bych měla dětem říkat něco jiného... Mohu jim snad říct, že ti, kteří zabíjejí naše lidi a děti si vedou skvěle? Mé svědomí mi to nedovolí,“ poznamenala učitelka po telefonu.

Podle jejího tvrzení pouze zlomek pedagogů ve městě přijal změnu a není proto jasné, jestli bude skutečně provedena. Kancelář starosty Nové Kachovky ani školská rada se k věci nevyjádřila.

„Bolí mě duše. Nevrátili nás do Ruska, jak rádi tvrdí. Poslali nás 40 let zpět do SSSR,“ pokračovala učitelka.

Ruskem dosazený úředník Stremousov Reuters začátkem června řekl, že oblastní správa chce postupně měnit učební plány a zavést do škol kromě Ukrajinštiny i Ruštinu. On sám si ruské učební plány velmi pochvaloval a uvedl, že pokud se učitelé rozhodnou odejít, je to jejich volba.

Ruský ministr školství Sergej Kravcov, který okupovaná ukrajinská území v červnu navštívil, prohlásil, že tamní způsob vzdělávání podněcoval žáky k anti-ruským postojům. Nynější prioritou má podle něho být učit žáky o „našich společných úspěších“.

Jeho resort minulý měsíc oznámil, že ministr odjel do Chersonu a osobně tam předal vysvědčení osmi školákům. Během návštěvy také představil nové učebnice, které mají tamější školy k výuce používat, uvedlo ministerstvo.

Ukrajina v Chersonu mezitím nařídila učitelům, aby bezpečnostním službám oznámili případy, kdy budou nuceni přejímat ruské učební plány.

Ukrajinské zboží není a ruské je nekvalitní

Margo, osmnáctiletá umělkyně, která odmítla uvést své celé jméno, řekla, že z regálů obchodů v Nové Kachovce ve velkém zmizely ukrajinské produkty a kvalita zboží dováženého z Krymu je velmi špatná.

Ačkoli panika z prvních dnů invaze a překotné nakupování již utichly, ceny zboží skokově narostly. Mnoho obchodů je stále zavřených a nezaměstnanost vysoká, řekla reportérům Margo.

Stremousov, který k obyvatelům Chersonu často hovoří skrz online videa s portrétem Vladimira Putina v pozadí, zhoršení kvality jídla odmítl. Potvrdil ale, že se ceny skutečně zvedly. Řekl také, že se domnívá, že Chersonská oblast v době tvrdé sovětské vlády ekonomicky vzkvétala.

Okupační správa podle slov Margo 9. května v městském Domě kultury uspořádala koncert na památku sovětského vítězství v druhé světové válce, kterého se mladá umělkyně také zúčastnila.

Řekla, že mezi diváky nikoho nepoznávala a viděla v obecenstvu lidi se sovětskými vlajkami i starší ženu s připnutou svatojiřskou stuhou, která vyjadřuje náklonnost k Rusku.

„Před začátkem koncertu vystoupil samozvaný starosta s projevem, ve kterém prohlásil: ‚Myslím, že většina lidí v hledišti teď cítí to, co já – jakoby se uzdravili z dlouhé nemoci. Dnes uslyšíme písně, které bývaly zakázané. První z nich bude Kaťuša,“ citovala osmnáctiletá Margo jeho slova. Vzápětí začala podle ní hrát slavná sovětská válečná píseň.

Internetový blackout

Ukrajinský mobilní signál je momentálně v Chersonu už téměř neexistující, uvedli bývalí i současní obyvatelé. Někteří si tak ve snaze udržet kontakt s přáteli a rodinou koupili ruské SIM karty. Ty ale také někdy nefungují, upřesnila Margo.

Takové SIM karty nemají podle tvrzení místních žádné nápisy ani značky a těm, kteří si je na ulici kupují, vyfotí prodejci pas a registrační dokumenty. To ale novináři nebyli schopni nezávisle ověřit.

Ukrajina kvůli chystanému protiútoku na obyvatele Chersonské oblasti naléhala s prosbou včasné evakuace. Za poslední dva týdny minimálně čtyři ukrajinské rakety s dlouhým doletem zasáhly své cíle v Nové Kachovce. Té se přitom těžké boje doposud vyhýbaly.

Podle Margo mnoho Ukrajinců, hlavně těch mladých, z města odešlo. Její přátelé odešli do zahraničí nebo do měst pod ukrajinskou kontrolou a ona prý také plánuje Novou Kachovku opustit.

Kiril Stremousov odhaduje, že v oblasti zůstává 60-70 procent obyvatelstva. Podle něho se na ruské pasy stojí dlouhé fronty, jejich získání ukrajinským občanům z Chersonu a Záporoží zjednodušil Putinův dekret z 25. května. Přesné statistiky lidí, kteří odešli nebo naopak zůstali, však nyní není možné nezávisle získat.

Učitelka, s níž reportéři mluvili, se k odchodu nechystá. „Čekáme na ukrajinskou armádu,“ řekla žena. „Nevím, jak se to stane, ani kde se schováme nebo co přitom ztratíme, ale chceme být na Ukrajině.“

