Oslavující muslimové a boží znamení. Lži a pověry kolem požáru v Notre-Dame

Upozornil, že internetová stránka InfoWars, známá šířením spikleneckých teorií, jako jedna z prvních bez důkazů tvrdila, že požár byl založen úmyslně. Přispěvatel webu Paul Joseph Watson upozornil na video tvrdící, že požár katedrály oslavují muslimové. Ve skutečnosti z videa není zřejmé, co je to za lidi, jaké jsou víry a co vlastně dělají.



Dezinformace o požáru „způsobeném teroristickým útokem“ hlásal i falešný účet televize CNN na twitteru, než jej společnost Twitter zrušila.

Koordinovaná kampaň z desítek účtů na twitteru podle BuzzFeed šířila odkazy na novinový článek, podle kterého se v autě u katedrály našly plynové bomby a „arabské dokumenty“. Vše budilo dojem, že incident souvisel s požárem, ale ve skutečnosti byl novinový článek tři roky starý. Podobně se uvést v omyl snažil i příspěvek z webu Jihad Watch, který často přináší protiislámské dezinformace, poznamenal BuzzFeed.

Falešný účet televize Fox News připisoval republikánské senátorce somálského původu Ilhaně Omarové reakci na požár ve znění: „Sklízejí, co zaseli.“

Hodně se po sociálních sítí šířily i různé verze falešného videa, ve kterém byly slyšet výkřiky „Allahu akbar“ (arabsky Bůh je veliký), zatímco chrám hořel.

Lidé také v souvislosti s pondělním požárem na sociálních sítích zveřejňovali snímky katedrál, které ale nezachycovaly chrám Notre-Dame v Paříži, ale stejnojmennou baziliku v Montrealu.

Srbské bulvární listy Alo a Informer hned v pondělí shodně zdůraznily ideu, že požár je „boží trest“ za to, že na katedrále byla loni vyvěšena vlajka Kosova při 100. výročí konce první světové války. Oba listy, blízké nynější srbské vládě, tyto články smazaly ještě v pondělí, tvrzení už ale převzaly sociální sítě, poznamenala agentura AFP.

Srbsko neuznává nezávislost Kosova a vyvěšení kosovské vlajky kritizovalo jako skandální. Srbský prezident Aleksandar Vučić nicméně vyjádřil podporu Francii a nabídl pomoc Srbska francouzským přátelům při obnově katedrály jako symbolu francouzské a světové civilizace.

Polské specifikum

V Polsku vyvolal požár kromě projevů solidarity i explozi komentářů politiků a publicistů, hledajících za plameny i „metafyzický rozměr“, povšiml si na sociálních sítích server Fakt.pl. Kupříkladu katolický publicista Tomasz Terlikowski si požár vyložil jako věštbu vybízející Evropany, aby se obrátili k víře. „Znamení jsou od toho, abychom si je vyložili. Hoří katedrála Notre-Dame v Paříži. Hoří církev, hoří Evropa. Temná doba. Jestli se neobrátíme k víře, vzplaneme všichni,“ varoval.

Mezi přívržence paranormálních okolností pohromy se zařadil pravicový novinář a publicista Rafal Ziemkiewicz: „Ta tragédie má metafyzický rozměr. Nevěřím, že by francouzský stát v nynějším stavu mohl zajistit poctivé vyšetřování příčin požáru. Tím končím.“

Politička a moderátorka Magdalena Ogóreková vyjádřila politování nad zničením katolických relikvií v předvečer Velikonoc (ve skutečnosti se je podle představeného katedrály podařilo zachránit - pozn. ČTK) a apokalypsu doplnila předpovědí, že „za rok v okolí určitě přibude nová mešita“.

„Pravdivý popis událostí“ podle ironické poznámky serveru poskytla i poslankyně vládní strany Právo a spravedlnost (PiS) Bernadeta Krynická: „Hoří katedrála Notre-Dame, symbol evropské kultury. Takové následky má úchylná laicizace (světský charakter státu). Stát se musí starat o kulturní dědictví!“

„Je symbolické, že hoří katedrála Notre-Dame, nejslavnější svatyně Francie, která dávno opustila křesťanské hodnoty pro věc multikulturalismu a islámských imigrantů. Těžko najít jasnější symbol úpadku křesťanství na Západě,“ napsal náměstek polského ministra digitalizace Adam Andruszkiewicz.

V podobném duchu se vyslovila další poslankyně PiS Krystyna Pawlowiczová: „Je to ďábelské. Hyne 800 let stará gotická katedrála Notre-Dame v Paříži, pohlcovaná silným požárem. Ve Francii už skoro každý den buď bourají další staré katolické kostely, anebo je předávají muslimům, anebo je přestavují na obchodní domy. Naše evropská civilizace nenávratně umírá.“

Všem „stopařům metafyziky“ podle serveru odpověděl bývalý šéf polské diplomacie Bartlomiej Sienkiewicz: „V jednu neděli roku 1755 zemětřesení zničilo Lisabon. O život přišlo 60 000 modlících se lidí. Od té doby na Západě začali mít podezření, že je za tím možná shoda okolností, a ne hněv boží. Říkalo se tomu osvícenectví.“

„Ve Francii požár katedrály sjednotí lidi v díle solidární obnovy, v Polsku má sjednotit lidi ve strachu,“ usoudil opoziční list Gazeta Wyborcza. Poláci podle deníku mohou Francouzům příležitost spojit síly vlastně závidět, když polská pravice a publicistika se snaží pohromu využít k rozvíjení vize požáru jako důkazu úpadku Evropy, prohry katolictví a postupující gangrény evropské civilizace.