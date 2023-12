Kohout povstal z popela. Na věž Notre-Dame znovu usedl pozlacený symbol

Při požáru, který 15. dubna 2019 Notre-Dame zpustošil, se starý kohout propadl střechou do hlavní lodi katedrály. Na zemi ho našli promáčknutého, lidé ho nyní mohou vidět v muzeu.

V sobotu večer starého kohouta nahradil nový, kterému během slavnostního obřadu požehnal pařížský arcibiskup Laurent Ulrich.

Uvnitř sochy se nachází náboženské relikvie a pergamen s dlouhým seznamem jmen mecenášů či dělníků, kteří se na rekonstrukci svatostánku podílejí.

„Je to fénix, který povstal z popela,“ řekl šéf arcibiskupství Philippe Villeneuve.

Věž, na kterou jeřáb vyzdvihl sochu kohouta, je stále obklopená kovovým lešením. Na rekonstrukci katedrály, která by měla být dokončena za dvanáct měsíců – veřejnosti by se měla otevřít 8. prosince 2024 –, každý den pracuje na 500 dělníků. V příštím roce se do ní mají vrátit všechna umělecká díla nebo například varhany.

Francouzský prezident Emmanuel Macron, který katedrálu navštěvuje v průběhu rekonstrukcí, si přeje, aby se v oknech Notre-Damu objevily moderní vitráže.

Jeho prohlášení okamžitě vyvolalo vlnu pobouření u veřejnosti a váhavé reakce odborných kruhů, píše Le Figaro. Pod petici proti záměru nahradit vitráže z 19. století, jejichž autorem je Eugene Viollet-le-Duc, se během tří dnů podepsalo přes 67 000 lidí.

Světoznámou architektonickou a církevní památku v srdci Paříže zachvátily plameny 15. dubna 2019. Oheň se rozšířil v krovu a pohltil rozsáhlé části středověké budovy. Příčina požáru nebyla zcela objasněna. Katastrofu mohla způsobit závada v elektroinstalaci či nedopalek cigarety. Památku, chráněnou organizací UNESCO a proslavenou románem Victora Huga Zvoník u Matky Boží, před požárem navštěvovalo na 13 milionů lidí ročně.