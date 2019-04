Proboha, hoří nám katedrála! Lidé v slzách a ohromení hleděli na zkázu

„Můj ty Bože, můj ty Bože! Naše Notre-Dame hoří, je úplně v plamenech!“ zavyla podle jednoho z francouzských webů jedna očitá svědkyně krátce poté, co začaly být viditelné již zdáli velké plameny olizující střechu a prostřední věž katedrály.



Bezpečnostní síly tlačily lidi co nejdál od stavby stojící na ostrově uprostřed řeky Seiny, aby umožnily průjezd kvílejícím hasičským vozům. Zatímco ostrov byl postupně evakuován, nábřežích na obou stranách v blesku zaplnily mohutné davy.

Mnozí zvědavci vytáhli své mobilní telefony, aby vpravdě historickou událost natočili. Řady místních obyvatel zejména starších ročníků brzy nedokázali zadržovat slzy v předtuše, že jsou svědky možného zániku jedné z vůbec nejslavnějších chrámů světa.

Oharky se snášely jako světlušky

Pod vlivem sílícího větru se na lidi snášely ze vzduchu dohořívající oharky ze střechy chrámu, které jako světlušky ozařovaly zatemňující se oblohu. Ještě po dopadu doutnající se na ně mnozí se zájmem vrhali. Jedna žena je sbírala jako oblázky jeden po druhém, až jich měla v dlani tucet.

„Proč to sbíráš?“ procedil podrážděně jeden z přihlížejících policistů. „Budu si je schraňovat celý život. To, co děje, je moc vážná věc,“ odpověděla šeptem stará paní. „Nechoďte už dál, madam!“ zakřičel policista již ztrácející trpělivost na další ženu, která chtěla prorazit hodně řídkým kordonem příslušníků bezpečnostních sil.

Jejich největší starostí bylo udržet průjezdné mosty spojující ostrov s nábřežími, aby se jimi k budově dostaly požárnické posily. Proud chodců se zrychlil v obou směrech a rychle nechal vzniknout tlačenici. „Lidé blokují úplně všechno,“ zvolal zoufale v prvním zmatku jeden z policistů. „Hasiči už nemohou dělat svou práci!“



Červené oči zalité slzami měla podle deníku Le Parisien i dvacetiletá Marie, která v tento den přijela na začátek posvátného týdne před velikonočními svátky katedrálu navštívit. Nemohla celému výjevu uvěřit. „To není možné, to není možné, co se stalo?“ opakovala pořád dokola.

Další policejní posily postupně nakonec zřídily v oblasti větší pořádek a umožnily hasičům snáze zasahovat.