Olovo z hořící Notre-Dame mořilo okolí, nikdo se nenamáhal lidi varovat

14:57 , aktualizováno 14:57

Francouzské úřady se dopustily významných pochybení při informování veřejnosti o rizicích spojených s olovem, které se uvolnilo při požáru pařížské katedrály Notre-Dame. O víkendu to napsal deník The New York Times, který se dostal k řadě utajovaných dokumentů a na téma uskutečnil desítky rozhovorů.