Lepší tuctově jako Jan Novák. Masový vrah Breivik si opět změnil jméno

Není to poprvé, co si Breivik změnil jméno. V minulosti vystupoval pod jménem Fjotolf Hansen, poté jako Far Skaldigrimmr Rauskjoldr af Northrik.
Nyní se jmenuje Jan Johansen, což je v Norsku nejčastější kombinace jména a příjmení. Podle norského statistického úřadu mělo ke konci roku 2025 stejné jméno a příjmení 599 osob. Jeho právník Øystein Storrvik se k této změně ani k důvodům, které vedly k novému jménu, nevyjádřil.
Norský pravicový extremista se již dvakrát pokusil žalovat norský stát za údajné porušování jeho lidských práv. Tvrdil, že jeho uvěznění se rovná nelidskému zacházení podle Evropské úmluvy o lidských právech. Důvodem pro něho hlavně bylo, že mu věznitelé odmítli stálý přístup k internetu.
Fakticky by mu tím vytvořili podmínky, jaké měl doma před masakrem. Prakticky totiž nevycházel ze svého pokoje a matka mu noslila jídlo za dveře.
Breivik zabil během teroristických útoků na ostrově Utøya a v Oslu celkem 77 lidí. Osm lidí zabil 22. července 2011 při bombovém útoku v Oslu, než se vydal do mládežnického tábora pro středolevou politickou skupinu na ostrově Utoya, kde v přestrojení za policistu pronásledoval a zastřelil 69 lidí, většinou teenagerů. Za své útoky, které vylíčil jako křížovou výpravu proti multikulturalismu v Norsku, neprojevil žádnou lítost.
V srpnu 2012 byl odsouzen k nejtvrdšímu trestu v Norsku, minimálně 21 letům vězení, to může být ale prodlužováno až na doživotí. Od té doby je ve vězení držen v samovazbě.