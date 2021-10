Lučištník z Norska konvertoval k islámu. Útok šípy zněl šíleně, líčí svědkyně

„Když jsem se vrátila domů, zamkla jsem dveře,“ vypráví Kari Smebyová. V době útoku byla u obchodu Coop. Tedy u jednoho z míst, která si útočník vybral pro svůj zběsilý čin. Žena středeční večer popisuje jako „neskutečný a hrozný“. „Bála jsem se,“ pokračuje.

Na začátku přitom nevěřila tomu, co se dozvěděla. Náhodný kolemjdoucí jí řekl, že kolem běhá „někdo s lukem a šípem“. „Znělo to úplně šíleně. Představila jsem si nějakou hru. Ale ta to nebyla,“ říká pro stanici NRK s tím, že se v tu chvíli dál rozcvičovala na svůj obvyklý běh.

V obchodě si všimla jen alarmu a pak policie. Až ve chvíli, kdy uviděla i policejní vrtulník a spoustu modrých světel, jí došla vážnost situace. Utekla proto domů.

Další svědkyně stanici TV2 řekla, že viděla utíkající lidi a ženu, která se snažila skrýt. „Spatřila jsem muže stojícího v rohu se šípy v toulci na rameni a lukem v ruce. Lidé utíkali o život. Mezi nimi i žena, která držela za ruku dítě,“ dodala.

Vedení norské policie v reakci na útok začalo urychleně všem strážcům zákona vydávat zbraně, protože většina policistů slouží v této severské zemi neozbrojena, píše agentura AFP.



V minulosti vyhrožoval příbuzným

Sedmatřicetiletý útočník je policii dobře známý, jeho jméno však zatím média neuvádějí. Po matce je nicméně dánským občanem a po otci norským. Dlouhodobě muž žije v Kongsbergu. Právě tam se i rozhodl vraždit. Lukem a šípy, ale i nožem a dalšími zbraněmi zabil podle posledních informací pět lidí a dva další zranil.

Údajně se léčil s blíže neupřesněnými zdravotními problémy. V minulosti také konvertoval k islámu a policie o tom věděla. „Už dříve byly obavy z jeho možné radikalizace. Tyto obavy jsou z roku 2020 i z předchozí doby. Letos jsme o něm hlášení neměli,“ prohlásil policejní velitel Ole Bredrup Saeverud.

Podle NRK byl vrah v minulosti už několikrát odsouzen. Loni údajně také dostal půlroční zákaz styku se dvěma příbuznými. A to poté, co jednomu z nich vyhrožoval smrtí.

Policie útočníka zhruba po půl hodině od přijetí prvních hlášení zadržela. Pachatele, který se nejprve snažil utéct, zastavily až varovné výstřely. Následně se přiznal „k určitým faktům souvisejícím s případem“, uvedla prokurátorka Ann Irén Svane Mathiassenová.

„Uvidíme, zda oficiálně přizná vinu,“ dodala. Podle svého obhájce podezřelý spolupracuje s policisty a vše o svém činu prý ochotně vysvětluje. Ve čtvrtek by měl být převezen do vazby. Vyšetřovatelé, kteří muže vyslýchali přes tři hodiny, zatím nevyloučili teroristický motiv.

Nyní je muž obviněn z vraždy. „Podle informací, které nyní máme, všechno spáchal sám,“ uvedl policejní velitel Øyvind Aas. Oběťmi jsou čtyři ženy a jeden muž ve věku mezi padesáti a sedmdesáti lety. Oba přeživší leží na jednotce intenzivní péče.

Pro Norsko je to nejhorší útok od roku 2011, kdy na ostrově Utöya zemřelo rukou krajně pravicového extremisty Anderse Breivika 77 lidí. Norská královská rodina už zraněným a pozůstalým po obětech čtvrtečního útoku vyjádřila svou soustrast.

„Jsme zděšeni tragickými událostmi minulé noci v Kongsbergu. Soucítíme s příbuznými a raněnými v jejich zármutku a zoufalství. Myslíme na všechny dotčené v Kongsbergu, kteří pocítili, že se z jejich bezpečného okolí najednou stalo nebezpečné místo,“ napsal král Harald V. v dopise starostovi města. „Norsko je malá země. Kongsberg je nyní zasažen stejně tvrdě jako celá společnost a zbytek národa stojí při vás,“ vzkazuje král.