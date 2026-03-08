Americké velvyslanectví v Oslu zasáhl výbuch, příčiny policie nesdělila

  10:14
Norskou metropolí o sobotní noci otřásl silný výbuch v blízkosti amerického velvyslanectví. Policie uvedla, že výbuch zasáhl jeden z objektů velvyslanectví. Policie je v kontaktu s diplomatickou misí a nemá informace o zraněných. Příčiny výbuchu neuvedla. Velvyslanectví situaci nekomentovalo.
Norská policie a technici přijeli na americkou ambasádu v Oslu po nahlášené explozi (8. března 2026)

Mluvčí norské policie Mikael Dellemyr uvedl, že policie dostala kolem jedné hodiny ráno informace o výbuchu v okolí amerického velvyslanectví. „Krátce na to jsme přijeli na místo a potvrdili jsme, že nastal výbuch, který zasáhl americké velvyslanectví,“ uvedl mluvčí.

Výbuch podle něj způsobil jen menší škody a zasáhl vstup na konzulární oddělení. Další informace policie vzhledem k vyšetřování nesdělila.

Podle agentury AFP norské úřady zatím neuvedly, že by výbuch souvisel se současnou válkou na Blízkém východě, kterou vedou Spojené státy a Izrael proti Íránu.

