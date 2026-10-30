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„Máme nejlepší hajz... na světě.“ Norsko se vysmálo Trumpovi, chlubí se toaletami

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  14:05
Norská oficiální turistická organizace reagovala svérázným způsobem na výroky amerického prezidenta Donalda Trumpa, jenž označil Norsko za „zasr... zemi“. Na svých stránkách zveřejnila přehled architektonicky působivých záchodů s tím, že Norsko má ty „nejlepší hajzly na světě“.

„Polární záře“, „Top deset destinací v Norsku“, ale i „Nejlepší toalety na světě“. Oficiální turistický portál a průvodce Norskem Visit Norway předkládá návštěvníkovi rozhodně zajímavý výběr.

Známá vlnitá toaleta Ureddplassen na pobřeží norského Helgelandu (6. srpna 2020)
„Zlatý záchod“ na pláži Ersfjord na norském ostrově Senja (20. ledna 2026)
Záchod u norské vyhlídky Stegastein byl označen za jeden z nejlepších na světě. (14. srpna 2026)
Norská vyhlídka Stegastein
Toaleta v norském Eggumu na Lofotách je postavená jako amfiteátr pod ruinami německé radarové stanice. (3. března 2016)
17 fotografií

„Jsou toto ty nejlepší hajzly na světě?“ uvítá zájemce portál, pokud projeví touhu dozvědět se více o tamních veřejných WC. „Norsko dělá hajzly opět velkými! Tyhle toalety stojí za návštěvu, ať už se vám opravdu chce na malou či velkou, nebo zrovna vůbec ne,“ dodává.

Norsko se pyšní, že i privátní místa pro vykonávání potřeby dovede učinit architektonicky krásnými. A Trumpův vulgární výrok poskytl zemi možnost se oficiálně blýsknout a zároveň se vůči němu laškovně vymezit.

„Zasr... země, nikoho z nich tu nechci.“ Trump urazil Norsko kvůli Nobelovkám

Trump označil Norsko za „zasranou zemi“. Prohlásil též, že norští přistěhovalci nejsou v USA vítáni, protože norský Nobelův výbor, který sídlí v hlavním městě Oslu, mu neudělil Nobelovu cenu míru.

Visit Norway uvádí, že některé z toalet se nacházejí podél norských vyhlídkových tras (Norwegian Scenic Routes), a vybízí návštěvníky, aby si je vychutnali, i když necítí potřebu. Vyzdvihuje například záchod u vyhlídky Stegastein s tím, že podle magazínu DesignCurial patří mezi 10 nejlepších veřejných toalet na světě.

Zmiňuje též vlnitou toaletu Ureddplassen na pobřeží regionu Helgeland, která se objevila v řadě publikací, nebo tu v Eggumu na Lofotách, jež je postavená jako amfiteátr pod ruinami německé radarové stanice.

Že USA nedostaly Nobelovu cenu za mír? Norsku to nezapomeneme, hlásí Trump

„Pokud jste pouzí smrtelníci jako my a nemůžete si dovolit pozlacené prkénko, ‚zlatý záchod‘ na ostrově Senja je tou nejlepší možnou alternativou,“ rýpe do Trumpovy obsese zlatem.

Výraz „shithouse countries“ Trump použil už dříve pro Haiti, Libyi, Somálsko a Jemen, které na říjnovém shromáždění ve státě Georgia navíc označil jako země „zamořené terorismem“. Prezident nejmocnější země světa také mluvil o „shithole countries“, což lze přeložit jako prdele světa.

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