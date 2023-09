Nor schovával svou mrtvou ženu v mrazáku vedle jídla, podvodem získal miliony

Na tři a půl roku do vězení půjde Nor, který uchovával svou zesnulou partnerku v mrazáku. Její smrt tajil, aby za ni mohl dál pobírat penzi. To se mu dařilo zřejmě už od roku 2018. Soud ve Švédsku jej v pondělí uznal vinným z podvodu a falšování dokumentů.