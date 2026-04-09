Na Špicberkách se ztratil Čech, zřejmě polárník Jakeš. Dle úřadů je po smrti

  20:24aktualizováno  20:57
Po několika dnech a bez výsledku skončilo pátrání po pětasedmdesátiletém českém lyžaři, který zmizel na norském souostroví Špicberky. Dostupné informace naznačují, že jde o známého českého polárníka Miroslava Jakeše. Zřejmě zahynul po pádu do ledovcové trhliny. Záchranné operace podle místních úřadů přešly do fáze pátrání po těle.

Souostroví Špicberky (17. února 2026) | foto: Oriane Laromiguiere / AFP / AFP / ProfimediaProfimedia.cz

„Po dohodě s norskou záchrannou službou jsme rozhodli o ukončení záchranné akce. Jakmile se zlepší počasí, týmy se do oblasti vrátí a zaměří se na nalezení těla,“ oznámil úřad guvernéra Špicberků.

Ten oznámení o pohřešovaném Čechovi na sólové výpravě obdržel v pondělí. Muž se naposledy ozval ve čtvrtek 2. dubna, když mířil směrem k Sørkappu na jihu souostroví. Jeho trasa vedla přes oblast Russefjella.

Polárník a cestovatel Miroslav Jakeš.

Vše naznačuje, že pohřešovaným je přední český polárník Miroslav Jakeš, narozený v roce 1951. Pro iDNES.cz to řekl zdroj obeznámený se situací. Jakeš v roce 1993 jako první Čech došel pěšky na severní pól a dlouhodobě se věnoval expedicím v extrémních podmínkách.

Záchranáři vyslali už v pondělí večer vrtulník, ale po lyžaři nenašli žádné stopy. V dalších dnech pokračovali v pátrání společně s dobrovolníky z Červeného kříže v Longyearbyenu, nepříznivé počasí jim však opakovaně znemožnilo přistání v terénu.

Revolver už na medvěda nestačí. Kolem stanu si dělám ohrádku z petard, líčí polárník

Muž zřejmě spadl do ledovcové trhliny na ledovci Skilfonna jižně od Russefjella. Přesné místo se podařilo určit, ale samotného lyžaře zatím nikdo nenašel. Záchranné týmy plánují návrat do oblasti, jakmile to počasí dovolí.

Na Jakešových webových stránkách se uvádí, že polárník v termínu od 16. do 27. března pořádal na Špicberkách lyžařskou výpravu na jih od Longyerbyenu. Teploty v oblasti mohou podle popisku expedice nyní silně kolísat, od několika stupnů pod nulou až pod -20°C.

Na Špicberkách se ztratil Čech, zřejmě polárník Jakeš. Dle úřadů je po smrti

Souostroví Špicberky (17. února 2026)

Po několika dnech a bez výsledku skončilo pátrání po pětasedmdesátiletém českém lyžaři, který zmizel na norském souostroví Špicberky. Dostupné informace naznačují, že jde o známého českého polárníka...

9. dubna 2026  20:24,  aktualizováno  20:57

