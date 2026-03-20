Mette-Marit kvůli vazbám na Epsteina čelí kritice. Agentura DPA o rozhovoru uvedla, že princezna měla blízko k slzám a hovořila třesoucím se hlasem.
S Epsteinem byla Mette-Marit v úzkém kontaktu v letech 2011 až 2014. Seznámili se přes společné známé. „Přirozeně si přeji, abych ho nikdy nepotkala,“ řekla. Jejich vztah označila za přátelský.
DPA v této souvislosti poznamenala, že jejich vzájemná e-mailová komunikace měla koketní tón: princezna například na zprávu o lovu žen v Paříži reagovala doporučením najít si jako manželku skandinávskou ženu, neboť francouzská metropole je dobrá jen k cizoložství. Tuto výměnu zpráv nyní princezna popsala jako žertování mezi přáteli.
Princezna se také vyjádřila k e-mailu, ve kterém Epsteinovi napsala, že si ho hledala na internetu a že to s jeho pověstí nevypadá dobře. Zprávu pak uzavřela takzvaným smajlíkem. „Nevím, co jsem našla,“ řekla nyní s tím, že by si přála znát i zbytek této e-mailové korespondence. „Kdybych ale našla něco, co by mi jasně ukázalo, že je to sexuální zločinec, samozřejmě bych žádný smajlík neposlala,“ uvedla.
Mette-Marit řekla, že Epsteina původně považovala za člověka, na kterého se může v těžkém období svého života spolehnout. Poznamenala, že tehdy svou roli korunní princezny vnímala jako velmi náročnou.
Později však přibývalo zvěstí, že Epstein není dobrým člověkem, takže s ním princezna nakonec v létě 2014 přerušila kontakt. Tvrdí ale, že tehdy o případech sexuálního zneužívání nic nevěděla. „Bylo mi však jasné, že je to odpudivý člověk, se kterým nechcete mít nic společného,“ řekla s tím, že před ním měla varovat více lidí.
„Osobně jsem zažila, jak ostatní vydíral,“ řekla bez podrobností. Rovněž uvedla, že zažila jeden okamžik, kdy se cítila nepříjemně. Následně o tom zavolala svému muži a budoucímu norskému králi Haakonovi, který o jejím přátelství s Epsteinem věděl.
V rozhovoru s NRK princezna upřesnila, že to, že Epstein není dobrým člověkem, si mimo jiné uvědomila během návštěvy jeho domu v Palm Beach na Floridě, kde se onen nepříjemný okamžik odehrál.
Za dovolenou u Epsteina, jak nyní uvedla, nic neplatila. Využila i služeb Epsteinova řidiče a nechala si zaplatit návštěvu kadeřnictví.
V rozhovoru Mette-Marit promluvila i o soudu, před kterým se její syn Marius Borg Höiby zodpovídá ze čtyř případů znásilnění a také z domácího násilí. Proces skončil ve čtvrtek, nyní se očekává verdikt. „Jsem matkou mladého muže, který se ocitl ve velmi těžké situaci,“ řekla. „Můj zdravotní stav je navíc takový, že potřebuji hodně odpočívat. A tento stav se ještě trochu zhoršil,“ uvedla.
Höiby, které nemá v královské rodině žádnou funkci, je synem Mette-Marit z předchozího manželství. Po následném sňatku s Haakonem se princezně narodili ještě Ingrid Alexandra a Sverre Magnus.
Královská rodina je v Norsku obecně oblíbená, stíny na její pověst ale vrhají Höibyho případ a nečekaně úzké vztahy Mette-Marit s Epsteinem, což ukázaly zveřejněné složky o tomto delikventovi.