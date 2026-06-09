Šestidílnou reality show bude na podzim vysílat severská streamovací služba Viaplay. Seriál má nabídnout vřelý, zábavný a intimní pohled na norskou ezoterickou scénu.
„Jsem spojen s Bohem, a pokud to lidem vadí – no, pak se budete cítit velmi nepříjemně,“ řekl Verrett o pořadu a dodal, že věří, že to bude pro Norsko převratné.
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Norská princezna věřící na anděly si vzala amerického šamana
Mezi účinkujícími v seriálu budou mimo jiné „jasnovidci“, tlumočníci zvířat a syn norského premiéra Jonase Gahra Storeho Magnus Store, který se živí jako instruktor dýchání.
Princezna Martha Louise, která je čtvrtá v nástupnictví na norský královský trůn, je v Norsku dlouhodobě vnímána jako kontroverzní osobnost. Tvrdí o sobě, že je jasnovidka a dokáže komunikovat s anděly. Tuto svou schopnost zpeněžila prostřednictvím kurzů a knih. Je propagátorkou alternativní medicíny. V roce 2022 oznámila, že již nebude oficiálně reprezentovat norskou královskou rodinu.
Afroameričan Durek Verrett se na svých webových stránkách označuje za léčitele a je například autorem knihy, podle níž je rakovina životní volba. Na živobytí si vydělává mimo jiné prodejem medailonku, který údajně zachraňuje životy. V rozhovoru s časopisem Vanity Fair Verrett tvrdil, že vstal z mrtvých. Říká o sobě, že je „šamanem šesté generace“. Tvrdí také, že byl faraonem a v minulém životě měl za manželku právě Marthu Louise.
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Třikrát týdně dialýza. Bojuji o život, tvrdí šaman a manžel norské princezny
Svatba princezny a Verreta se konala předloni ve vesnici Geiranger na břehu stejnojmenného norského fjordu, který je na seznamu UNESCO. Na očekávanou událost se sjeli influenceři a televizní osobnosti.
Svatbu si nechal pár zfilmovat a práva na dokument prodal společnosti Netflix. Loni v září měl dokumentární film s názvem „Rebelští královští: Nečekaný milostný příběh“ premiéru. Verrett v něm například tvrdil, že je napůl plaz, a při vedení šamanské seance recitoval zaklínadla.
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Syna norské princezny obvinili ze znásilnění a ublížení na zdraví
Oznámení o účasti v show přichází v době, kdy královská rodina čeká na verdikt v procesu s Mariusem Borgem Hoibym, synem korunní princezny Mette-Marit z předchozího vztahu. Hoiby čelí 40 obviněním, včetně znásilnění a domácího násilí.