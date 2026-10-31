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Norové našli mrtvého Čecha z potopené lodi, proudy ho zanesly k Lofotám

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  11:25aktualizováno  12:23

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ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

V moři u obce Vestvågøy v kraji Nordland bylo nalezeno tělo jednoho z českých rybářů pohřešovaných po zářijové nehodě u souostroví Grip. Pozůstalí byli vyrozuměni, dva muži jsou stále nezvěstní. Informovala o tom norská veřejnoprávní stanice NRK a regionální deník Nordmørsposten.

Podle policejního sdělení bylo tělo bez známek života objeveno v moři v katastru obce Vestvågøy v kraji Nordland v neděli 25. října.

„Tato osoba byla identifikována jako jeden ze tří lidí pohřešovaných po dřívějším ztroskotání lodi u ostrovů Grip,“ uvedl pro média operační velitel Espen Andrésen z policejního ředitelství Møre og Romsdal. Doplnil, že rodina oběti v České republice byla vyrozuměna bezprostředně po potvrzení totožnosti.

Norové ukončili pátrání po Češích z převrácené lodi. Považují je za mrtvé

Čtveřice českých rybářů vyplula na moře z ostrova Averøy 18. září. Když se muži v dohodnutém čase nevrátili, rozběhla se rozsáhlá pátrací akce. Záchranáři záhy objevili jejich loď převrácenou v náročných vodách u souostroví Grip a na místě nalezli tělo prvního ze čtyř rybářů. Po zbývajících třech mužích pátrací složky pátraly další dva týdny, poté však policie operaci oficiálně ukončila s tím, že jsou považováni za mrtvé.

Na síti X o zářijovém nočním zásahu informovala také norská námořní záchranná služba Redningsselskapet. Uvedla, že se do pátrání po pohřešovaných turistech zapojilo její záchranné plavidlo Peter Henry von Koss. Když byl převrácený člun lokalizován vrtulníkem, posádka záchranářů jej odtáhla k lodi norské pobřežní stráže (Kystvakten), která jej následně vyzvedla na svou palubu.

Moře zaneslo tělo stovky kilometrů daleko

Nyní nalezeného muže mořské proudy zanesly až k souostroví Lofoty. Jak informovala norská televize TV2, tělo objevil náhodný kolemjdoucí v neděli 25. října krátce před jednou hodinou odpoledne na břehu u obce Vestvågøy, což je vzdušnou čarou více než 600 kilometrů severně od místa ztroskotání.

Vzhledem k tomu, že tělo neslo známky dlouhého pobytu ve vodě, policie nemohla totožnost určit okamžitě. Ostatky byly převezeny k soudní pitvě do města Tromsø, kde experti identitu i přesnou příčinu smrti potvrdili.

Dva zbývající členové posádky jsou i nadále vedeni jako pohřešovaní. „Dva lidé ale stále nalezeni nebyli, nezbývá než doufat, že se postupně najdou i oni,“ poznamenal Andrésen. Zároveň však dodal, že obnova aktivního pátrání není na pořadu dne: „Jde o obrovské oblasti. Policie v této věci v současnosti nebude podnikat žádné další kroky, pokud se neobjeví nové skutečnosti.“

Při nehodě lodi v Norsku zemřel Čech, další tři se pohřešují

Případ podle zprávy NRK v Norsku opět otevřel diskuzi o bezpečnosti námořní turistiky. Státní komise pro vyšetřování nehod (Statens havarikommisjon) navrhuje zpřísnění pravidel pro pronájem lodí a povinnou instalaci sledovacích zařízení na palubách. Norské úřady připomínají, že jen za letošní rok přišlo v tamních vodách o život sedm zahraničních rybářských turistů.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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