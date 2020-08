Norsko obnovuje desetidenní karanténu. Musí do ní i lidé cestující z Česka

16:48 , aktualizováno 17:10

Lidé přijíždějící z České republiky do Norska budou muset po vstupu do této severské země strávit deset dní v karanténě. Norský institut veřejného zdraví zařadil Česko společně s Francií, Švýcarskem a Monakem do „červené kategorie“ na svém semaforu kvůli nepříznivému vývoji jejich epidemické situace. Změny budou platné od páteční půlnoci.