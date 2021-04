Drama v Severním moři. Naklání se loď s jachtami, námořníky tahali i z vody

Pokud by se loď potopila, mohlo by to podle norských úřadů způsobit únik paliva do moře. Informovala o tom dnes agentura Reuters.

Loď Eemslift Hendrika, která přepravuje jachty, vyslala nouzové volání v pondělí dopoledne.

Záchranáři vyslali na pomoc tři vrtulníky a dva čluny. Na videonahrávce norského záchranářského centra je vidět, jak z naklánějícího se plavidla skáčou někteří členové posádky do vody a následně je zachrání vrtulník. Další jsou pak vyzdviženi přímo z paluby.

Plavidlo se v současné době nachází v Severním moři, asi 110 kilometrů od norského přístavu Alesund.

„Hlavní lodní motor přestal během noci fungovat a loď je nyní unášena směrem k pevnině,“ řekl Hans Petter Mortenson z norské pobřežní správy televizi NRK. „Hrozí, že se převrhne a potopí“, což by mohlo způsobit únik paliva z jejích nádrží, dodal.

K plavidlu o délce 111,6 metru, které bylo postaveno v roce 2015, byly dnes vyslány záchranné týmy, aby zabránily ekologické havárii. Operaci ale komplikuje přetrvávající špatné počasí s mořskými vlnami dosahujícími 15 metrů.