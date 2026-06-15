Syn norské korunní princezny dostal za znásilnění čtyři roky, vinu popírá

Mezi obviněními bylo jedno znásilnění s pohlavním stykem a tři znásilnění bez pohlavního styku. Jednu z obětí podle soudu Höiby znásilnil v roce 2018 ve sklepě domu svých rodičů.
„Soud dospěl k závěru, že je prokázáno, že se nedokázala bránit,“ uvedl soudce Jon Sverdrup Efjestad.
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Podle soudu má Höiby kromě dvou znásilnění na svědomí opakované útoky na svou bývalou partnerku, vyhrožování či porušování pravidel silničního provozu. Prokuratura pro něj požadovala trest sedmi let a sedmi měsíců.
Höiby si rozsudek vyslechl ve věznici prostřednictvím videopřenosu, žádná jeho reakce v soudní síni slyšet nebyla. Přímo k soudu se dostavila jedna z jeho obětí, která se po vynesení verdiktu rozplakala.
Kauza začala v roce 2024, kdy policie označila Höibyho za podezřelého z fyzického napadení ženy, s níž měl vztah. Höiby v tehdejším tiskovém prohlášení přiznal, že ženě způsobil zranění, když byl pod vlivem kokainu a alkoholu, a poškodil její byt. Dodal, že svých činů lituje.
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Během sedm týdnů trvajícího procesu se mezi důkazy objevily Höibym pořízené nahrávky se sexuálním obsahem, soud použil také více než 800 zpráv z jeho komunikace.
Höiby se narodil v předchozím vztahu své matky Mette-Marit před její svatbou s korunním princem Haakonem a nemá v královské rodině žádnou oficiální pozici.
Podle médií však jeho případ vrhá stín na pověst jinak oblíbené rodiny. Tu letos pošramotilo i zveřejnění spisů týkajících se zesnulého amerického sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina, podle nichž s ním Mette-Marit udržovala nečekaně úzké vztahy.
Mette-Marit v prohlášení uvedla, že udělala chybu v úsudku a že kontaktů s Epsteinem hluboce lituje.
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Podle průzkumu agentury Norstat provedeného v době procesu letos v únoru klesla popularita královské rodiny mezi Nory ze 70 na 60 procent. Naopak z 19 na 27 procent vzrostl podíl lidí, kteří by si v zemi přáli jiný systém než monarchii. V obdobném květnovém průzkumu si královská rodina polepšila na 64 procent a změnu systému vládnutí podpořilo 24 procent lidí.