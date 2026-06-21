Zachrání monarchii uprostřed skandálů? Norská princezna Ingrid se dere do popředí

Pověst královské rodiny utrpěla v posledních dvou letech sérii ran. Velká část pozornosti se soustředila na korunní princeznu Mette-Marit a jejího nejstaršího syna z předchozího vztahu Mariuse Borga Høibyho. Toho soud v pondělí poslal na čtyři roky do vězení za znásilnění a domácí násilí.
Mette-Marit se ocitla pod drobnohledem poté, co se její jméno objevilo více než tisíckrát v dokumentech souvisejících s americkým sexuálním delikventem Jeffreyem Epsteinem. Spisy ukázaly, že s odsouzeným finančníkem udržovala mnohem bližší vztah, než se dosud vědělo. Mette-Marit v březnu prohlásila, že by si přála, aby ho nikdy nepotkala.
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Korunní princezna navíc bojuje s vážnými zdravotními problémy - její plicní fibróza se v posledních měsících výrazně zhoršila. A to natolik, že dvaapadesátiletá Mette-Marit ve středu podstoupila transplantaci plic.
Zdravotním komplikacím se nevyhnul ani devětaosmdesátiletý král Harald, který v posledních letech několikrát skončil v nemocnici. Korunní princ Haakon se sice těší dobrému zdraví, ale často míří pracovně do zahraničí. Pokud by se král stal práce neschopným ve chvíli, kdy by se Haakon nacházel v cizině, musela by ústavní pravomoci hlavy státu převzít vláda.
Armádní výcvik za polárním kruhem
Právě v této situaci začíná Ingrid Alexandra vystupovat do popředí. Parlamentní výbor totiž doporučil změnu ústavy, která by princezně jako druhé v pořadí nástupnictví umožnila zastávat funkci regentky. Královské povinnosti by tak mohly plynule pokračovat i v případě, že by je král Harald nebo korunní princ Haakon nemohli vykonávat.
Jméno princezny se neobjevilo v souvislosti s žádnou z afér, její rostoucí role proto podle norských komentátorů nepředstavuje jen praktické řešení, ale také příležitost ukázat veřejnosti jinou tvář monarchie.
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„Královská rodina nutně potřebuje širší okruh aktivních členů, kteří budou pravidelně vykonávat oficiální povinnosti. Ingrid Alexandra je charismatická, chytrá a umí navazovat kontakt s lidmi,“ řekl portálu The Times Trond Noren Isaksen, historik norské monarchie.
Princezna nedávno přiletěla z Austrálie, kde studuje mezinárodní vztahy na univerzitě v Sydney, aby pomohla s péčí o svou nemocnou matku. Na podzim má pak v plánu absolvovat studijní pobyt na Univerzitě v Oslu.
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Ingrid Alexandra před nástupem na vysokou školu absolvovala patnáctiměsíční vojenskou službu u ženijního praporu norské armády za polárním kruhem, kde sloužila jako střelkyně na obrněném bojovém vozidle CV90.
„Myslím, že nejdůležitější věc, kterou jsem se naučila, je, že dokážete mnohem víc, než si myslíte, a že jste mnohem silnější, když táhnete za jeden provaz. Ať už jde o tým, četu nebo celou jednotku, společně zvládnete mnohem víc než sami,“ prohlásila tehdy. Následně půl roku pracovala jako asistentka učitele na základní škole.
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Norští poslanci budou o změně ústavy hlasovat na podzim. Jeden z předkladatelů návrhu, Sverre Myrli ze Strany práce, změnu vnímá jako součást přípravy budoucí královny na její ústavní povinnosti.
„Mohlo by to být pro princeznu dobré cvičení na začátek. Jednoho dne přijde řada na ni,“ řekl deníku Aftenposten.