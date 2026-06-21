Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Zachrání monarchii uprostřed skandálů? Norská princezna Ingrid se dere do popředí

Autor:
  19:26
Princezna Ingrid Alexandra se možná brzy stane výraznou tváří norské monarchie. Dvaadvacetiletá následnice trůnu má převzít významnější roli v době, kdy královská rodina čelí skandálům i zdravotním problémům. Mladá princezna podle mnohých představuje svěží tvář monarchie, která může přispět k její stabilizaci a zlepšení jejího obrazu.
Norská princezna Ingrid Alexandra se účastní oslav Dne norské ústavy v...

Norská princezna Ingrid Alexandra se účastní oslav Dne norské ústavy v australském Sydney, kde studuje na univerzitě. (17. května 2026) | foto: / SplashNews.com / Splash / ProfimediaProfimedia.cz

Norská princezna Ingrid Alexandra se během návštěvy kraje Finnmark setkává s...
Norská korunní princezna Mette-Marit a korunní princ Haakon v Oslu (24. března...
Norský princ Sverre Magnus a korunní princezna Ingrid Alexandra sledují...
Norská princezna Ingrid Alexandra se během návštěvy kraje Finnmark setkává s...
38 fotografií

Pověst královské rodiny utrpěla v posledních dvou letech sérii ran. Velká část pozornosti se soustředila na korunní princeznu Mette-Marit a jejího nejstaršího syna z předchozího vztahu Mariuse Borga Høibyho. Toho soud v pondělí poslal na čtyři roky do vězení za znásilnění a domácí násilí.

Mette-Marit se ocitla pod drobnohledem poté, co se její jméno objevilo více než tisíckrát v dokumentech souvisejících s americkým sexuálním delikventem Jeffreyem Epsteinem. Spisy ukázaly, že s odsouzeným finančníkem udržovala mnohem bližší vztah, než se dosud vědělo. Mette-Marit v březnu prohlásila, že by si přála, aby ho nikdy nepotkala.

Syn norské korunní princezny dostal za znásilnění čtyři roky, vinu popírá

Korunní princezna navíc bojuje s vážnými zdravotními problémy - její plicní fibróza se v posledních měsících výrazně zhoršila. A to natolik, že dvaapadesátiletá Mette-Marit ve středu podstoupila transplantaci plic.

Zdravotním komplikacím se nevyhnul ani devětaosmdesátiletý král Harald, který v posledních letech několikrát skončil v nemocnici. Korunní princ Haakon se sice těší dobrému zdraví, ale často míří pracovně do zahraničí. Pokud by se král stal práce neschopným ve chvíli, kdy by se Haakon nacházel v cizině, musela by ústavní pravomoci hlavy státu převzít vláda.

Armádní výcvik za polárním kruhem

Právě v této situaci začíná Ingrid Alexandra vystupovat do popředí. Parlamentní výbor totiž doporučil změnu ústavy, která by princezně jako druhé v pořadí nástupnictví umožnila zastávat funkci regentky. Královské povinnosti by tak mohly plynule pokračovat i v případě, že by je král Harald nebo korunní princ Haakon nemohli vykonávat.

Jméno princezny se neobjevilo v souvislosti s žádnou z afér, její rostoucí role proto podle norských komentátorů nepředstavuje jen praktické řešení, ale také příležitost ukázat veřejnosti jinou tvář monarchie.

Zvrácená princezna, znásilnění a kokain. Norská monarchie se otřásá v základech

„Královská rodina nutně potřebuje širší okruh aktivních členů, kteří budou pravidelně vykonávat oficiální povinnosti. Ingrid Alexandra je charismatická, chytrá a umí navazovat kontakt s lidmi,“ řekl portálu The Times Trond Noren Isaksen, historik norské monarchie.

Princezna nedávno přiletěla z Austrálie, kde studuje mezinárodní vztahy na univerzitě v Sydney, aby pomohla s péčí o svou nemocnou matku. Na podzim má pak v plánu absolvovat studijní pobyt na Univerzitě v Oslu.

Princezna „jasnovidka“ jde do intimní show. I s manželem tvrdícím, že je plaz

Ingrid Alexandra před nástupem na vysokou školu absolvovala patnáctiměsíční vojenskou službu u ženijního praporu norské armády za polárním kruhem, kde sloužila jako střelkyně na obrněném bojovém vozidle CV90.

„Myslím, že nejdůležitější věc, kterou jsem se naučila, je, že dokážete mnohem víc, než si myslíte, a že jste mnohem silnější, když táhnete za jeden provaz. Ať už jde o tým, četu nebo celou jednotku, společně zvládnete mnohem víc než sami,“ prohlásila tehdy. Následně půl roku pracovala jako asistentka učitele na základní škole.

Norská korunní princezna Mette-Marit je po transplantaci plic, oznámil palác

Norští poslanci budou o změně ústavy hlasovat na podzim. Jeden z předkladatelů návrhu, Sverre Myrli ze Strany práce, změnu vnímá jako součást přípravy budoucí královny na její ústavní povinnosti.

„Mohlo by to být pro princeznu dobré cvičení na začátek. Jednoho dne přijde řada na ni,“ řekl deníku Aftenposten.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Talent nemá, zato obří zadnici. Necudná fotka stvrdila divnou slávu Kim Kardashian

Zbořit internet. Obálka s Kim Kardashianovou vyvolala obrovský mediální rozruch...

Je to fotka, nad níž se rozjela horečná intelektuální debata o objektivizaci ženského těla, feminismu i rasismu. Ale Kim Kardashianová se tehdy před objektivem svlékla především proto, aby stvrdila...

Ewino rajské pokušení. Podívejte se, jak si Farna třikrát poradila s plným Edenem

Ewa Farna na prvním ze tří koncertů v Edenu (13. června 2026)

Úřadující zlatá slavice a česká popová diva Ewa Farna zaplnila ve třech dnech pražský Eden, kde předvedla propracovanou show bohatou na skvělé hudební a taneční vystoupení, která si nezadala s...

Dálkové sankce. Moskva se dusí v dýmu, útok vyhodil klíčovou rafinerii do povětří

Moskva čelila největšímu dronovému útoku za dva roky. (18. června 2026)

Nedávno Petrohrad, teď Moskva. Ruská metropole se v noci na čtvrtek stala terčem největšího ukrajinského útoku za dva roky. Ve čtvrti Kapotnja schytala zásah podruhé během jednoho týdne klíčová...

V Polsku zastřelili karikaturistu, který si utahoval z Putina a Kadyrova

Semjon Skrepeckij

Duší i chováním to byl typický ruský umělec. Chodil v extravagantní uniformě s ruskou vlajkou zastrčenou do zadnice a svými provokativními karikaturami se trefoval do Vladimira Putina, Ramzana...

KVÍZ: Mlovite hanácke? Otestujte se, jak byste obstáli na Hané

V obdobném odění dříve chodili lidé na Hané.

Lidé nepolíbení hanáckou mluvou leckdy nevěřícně kroutí hlavou, když zavítají do moravských končin a slyší tamní nářečí. Hanáčtina má přitom dlouhou historii, formovala se už od 13. století. Rodilí...

Přeplněné české vody. Přibývá držitelů průkazů i lodí, řeky a přehrady nestačí

Premium
ilustrační snímek

České řeky a přehrady zažívají nevídaný nápor. Touha Čechů po svobodě na vodní hladině proměnila vnitrozemský stát v lodní velmoc. Statistiky Státní plavební správy a Ministerstva dopravy ukazují, že...

21. června 2026

Liška z bažin. Americký partyzán se učil od indiánů, pro Brity je dodnes teroristou

Premium
Americký partyzán Francis Marion hostí britského důstojníka. Povšimněte si...

Ne všem hrdinům americké války za nezávislost bylo v Británii odpuštěno. Možná nejvíce to platí pro Francise Mariona, bezohledného velitele guerillových milic v Jižní Karolíně. Jeho příběh přinášíme...

21. června 2026

Trump chce nový začátek ve vztazích s Íránem, vzkázal Vance ze Švýcarska

Americký viceprezident J. D. Vance vystupuje během jednání o ukončení konfliktu...

Americký prezident Donald Trump chce ve vztazích s Íránem nový začátek. Přeje si, abychom obrátili list a změnili vztahy s íránským lidem, řekl dnes po prvním kole mírových jednání ve Švýcarsku...

21. června 2026  7:08,  aktualizováno  19:59

Žena spadla do výtahové šachty na stavbě, je vážně zraněná. Byla pod vlivem alkoholu

ilustrační snímek

V pražských Řepích v neděli odpoledne spadla do výtahové šachty rozestavěného domu zhruba pětačtyřicetiletá žena, s vážnými mnohačetnými zraněními skončila v nemocnici. Policejní mluvčí Jan Daněk na...

21. června 2026  19:48

Srážka auta s elektrokoloběžkou v Opavě. Její řidič skončil vážně zraněný nemocnici

V Jánské ulici v Opavě došlo k vážné dopravní nehodě, při níž se srazilo osobní...

V neděli po poledni se udála v opavské ulici Jánská vážná dopravní nehoda. Podle zjištěných informací došlo ke srážce osobního automobilu s elektrokoloběžkou, jejíž řidič se těžce zranil. S otřesem...

21. června 2026  19:39

Zachrání monarchii uprostřed skandálů? Norská princezna Ingrid se dere do popředí

Norská princezna Ingrid Alexandra se účastní oslav Dne norské ústavy v...

Princezna Ingrid Alexandra se možná brzy stane výraznou tváří norské monarchie. Dvaadvacetiletá následnice trůnu má převzít významnější roli v době, kdy královská rodina čelí skandálům i zdravotním...

21. června 2026  19:26

Nehoda motocyklu uzavřela na desítky minut D1 u Mirošovic směrem na Prahu

Vrtulník záchranné služby musel do akce.

Dálnici D1 u Mirošovic v Praze-východ uzavřela v neděli v podvečer nehoda motocyklu. Zraněného motorkáře přepravil vrtulník do nemocnice, řekla policejní mluvčí Barbora Schneeweissová. Směr na Prahu...

21. června 2026  18:04,  aktualizováno  19:24

OBRAZEM: Souboje, plavání i stojky v hasičské pěně. I tak se bojuje s vedrem

Pěnová bitva v Černožicích na Hradecku (21. června 2026).

Ochlazení v hasičské pěně. Netradiční způsob boje s tropickými teplotami si náramně užily děti v Černožicích na Hradecku. Na závěr tradičního sportovního dne jim místní dobrovolní hasiči na hřiště...

21. června 2026  19:15

Ukrajinci útočili na Krym. Okupační správa poté zakázala prodej pohonných hmot

Čerpací stanice v černomořském letovisku Jevpatorija na Krymu se potýkají s...

Správa na Ruskem okupovaném ukrajinském autonomním poloostrově Krym zakázala na všech čerpacích stanicích prodej pohonných hmot, které nyní zůstávají vyhrazeny jen pro vládní orgány. Na síti Telegram...

21. června 2026  9:27,  aktualizováno  19:12

Milion chvilek oznámil další velkou demonstraci. Babiše vyzval Minář k duelu

Předseda spolku Milion chvilek Mikuláš Minář. (21. června 2026)

Spolek Milion chvilek pro demokracii nehodlá v tlaku na vládní kabinet polevit. Předseda spolku Mikuláš Minář oznámil, že další velké shromáždění svolává na 28. září do Prahy, pouhých deset dnů před...

21. června 2026  19:01

Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala
Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala

Chcete, aby si vaše dítě vybudovalo správné návyky pro dodržování pitného režimu? Práci vám usnadní dětská lahev NUK Perfect Match Koala, jejíž...

Pro mladé je dovolená únik před povinnostmi. Rozpočet často neuhlídají

ilustrační snímek

Na dovolenou letos vyrazí sedm z deseti Čechů. Většina z nich si své cesty naplánovala na nadcházející dva měsíce, červenec a srpen. Podle průzkumů jsou hlavně pro mladší generaci cesty do ciziny...

21. června 2026

Co Čech, to zahradník. Polovina lidí si sama pěstuje zeleninu. Obchody mají za drahé

Chlapec sklízí úrodu v zahrádkářské kolonii ve Žďáru nad Sázavou. Podobný...

Jana Kánská z Hradce Králové s manželem a dětmi obývají rodinný dům na předměstí, hned vedle pole. Předloni si všimla, že tam její děti chodí na hrášek a jsou nadšené. Založila jim proto menší záhon,...

21. června 2026  18:29

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.